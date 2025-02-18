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Posted 18 февраля, 07:38

Published 18 февраля, 07:38

Modified 18 февраля, 07:40

Updated 18 февраля, 07:40

Лаборатория Южного филиала СУЭНКО расширила область аккредитации

Лаборатория Южного филиала СУЭНКО расширила область аккредитации

18 февраля 2025, 07:38
Фото: СУЭНКО.
Химическая лаборатория Южного филиала СУЭНКО прошла важную процедуру подтверждения компетентности и получила аккредитацию с расширением области деятельности. Проверка проводится каждые 5 лет и направлена на обеспечение соответствия лаборатории самым строгим стандартам качества.

Процедура аккредитации — это сложный и многоступенчатый процесс, требующий серьезной подготовки. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проверку соответствия всех аспектов работы установленным стандартам. Важнейшими критериями являются квалификация персонала, наличие необходимого оборудования и качественное выполнение испытаний согласно нормативным документам.

На сегодняшний день в лаборатории Южного филиала СУЭНКО работают 11 специалистов. Весь персонал имеет многолетний опыт и образование, а регулярные программы обучения сотрудников поддерживают необходимый уровень знаний и навыков. Ежедневно они проводят химические и микробиологические исследования питьевой воды, в том числе горячей, сетевой, природных и сточных вод с целью контроля технологических процессов очистки.

В распоряжении персонала 90 единиц средств измерений, 14 единиц испытательного и 85 единиц вспомогательного оборудования. Такая оснащенность позволяет проводить больше 40 различных исследований ежедневно. Оборудование, используемое в работе, проходит регулярную поверку и аттестацию, чтобы гарантировать точность измерений и надежность результатов.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.

На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Водоснабжение#СУЭНКО#Лаборатория#Водоотведение#Курган#Специалисты
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