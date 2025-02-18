Лаборатория Южного филиала СУЭНКО расширила область аккредитации

На сегодняшний день в лаборатории Южного филиала СУЭНКО работают 11 специалистов. Весь персонал имеет многолетний опыт и образование, а регулярные программы обучения сотрудников поддерживают необходимый уровень знаний и навыков. Ежедневно они проводят химические и микробиологические исследования питьевой воды, в том числе горячей, сетевой, природных и сточных вод с целью контроля технологических процессов очистки.