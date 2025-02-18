Лаборатория Южного филиала СУЭНКО расширила область аккредитации

Posted 18 февраля, 07:38
Published 18 февраля, 07:38
Modified 18 февраля, 07:40
Updated 18 февраля, 07:40
Процедура аккредитации — это сложный и многоступенчатый процесс, требующий серьезной подготовки. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на проверку соответствия всех аспектов работы установленным стандартам. Важнейшими критериями являются квалификация персонала, наличие необходимого оборудования и качественное выполнение испытаний согласно нормативным документам.
На сегодняшний день в лаборатории Южного филиала СУЭНКО работают 11 специалистов. Весь персонал имеет многолетний опыт и образование, а регулярные программы обучения сотрудников поддерживают необходимый уровень знаний и навыков. Ежедневно они проводят химические и микробиологические исследования питьевой воды, в том числе горячей, сетевой, природных и сточных вод с целью контроля технологических процессов очистки.
В распоряжении персонала 90 единиц средств измерений, 14 единиц испытательного и 85 единиц вспомогательного оборудования. Такая оснащенность позволяет проводить больше 40 различных исследований ежедневно. Оборудование, используемое в работе, проходит регулярную поверку и аттестацию, чтобы гарантировать точность измерений и надежность результатов.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.