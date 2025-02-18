Кому в Тюмени платят «ниже рынка»?

Posted 18 февраля, 08:45
Published 18 февраля, 08:45
Modified 18 февраля, 08:47
Updated 18 февраля, 08:47
По данным аналитиков hh.ru, ниже актуальной медианы предлагаемых зарплат в Тюменской области также предлагают заработки барменам, бариста, медицинским сестрам и братьям. Средний размер заработка выше перечисленных востребованных специалистов варьируется от 43,3 до 50 тысяч рублей.
Одновременно с этим входящим в топ-20 по спросу курьерам, менеджерам, машинистам, сварщикам, инженерам, врачам машинистам и электромонтажникам предлагают заработную плату выше среднего по рынку — от 86 до 192 тысяч рублей. Самые большие зарплаты готовы в Тюменской области платить курьерам, машинистам и водителям — 192,4 тысячи, 161,6 тысяч и 140,5 тысячи рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер средней заработной платы вырос на 16,4% и составил более 80 тысяч рублей.