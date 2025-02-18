Кому в Тюмени платят «ниже рынка»?

Одновременно с этим входящим в топ-20 по спросу курьерам, менеджерам, машинистам, сварщикам, инженерам, врачам машинистам и электромонтажникам предлагают заработную плату выше среднего по рынку — от 86 до 192 тысяч рублей. Самые большие зарплаты готовы в Тюменской области платить курьерам, машинистам и водителям — 192,4 тысячи, 161,6 тысяч и 140,5 тысячи рублей соответственно.