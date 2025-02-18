Карта масленичных гуляний в Тюмени: как и когда отметить Масленицу 2025

Тех, кто хочет окунуться в настоящие празднование Масленицы приглашают в блинную столицу России. В Ялуторовске жителей и гостей города 2 марта ждет Блинный разгуляй на Сретенской площади. В программе праздника будут шествие блинного царя со свитой и тещами, забег со сковородками, битва мешками, столб с подарками. Для тех, кто устанет бегать и прыгать, состоится концерты с участием коллективов из Кургана, Губкинского и Нягани. Всех желающих пригласят приготовить блины на лопате, пожарить сосиски на вилах и яичницу на утюге. Изюминкой гуляний станет выпекание блинов на трехметровой сковороде.