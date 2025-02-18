Карта масленичных гуляний в Тюмени: как и когда отметить Масленицу 2025

Posted 18 февраля, 07:16
Published 18 февраля, 07:16
Modified 18 февраля, 07:28
Updated 18 февраля, 07:28
Праздник Масленицы тесно связан с концом зимы. И хотя зима в этом году была непривычно теплая, проводить ее лучше по всем правилам.
Какого числа Масленица начнется в 2025 году, легко определить. Пришедший из языческих времен праздник хорошо вписался в церковный календарь. Нужно отнять 56 дней от даты, на которую приходится Пасха. Христово Воскресение выпадает на 20 апреля, значит, Масленица в 2025 году начнется 24 февраля. Масленая неделя продлится с понедельника по воскресенье 2 марта.
Первые три дня называют Узкой Масленицей, это 24, 25 и 26 февраля. С четверга начинается Широкая Масленица, а основные гулянья разворачиваются в последний день недели, в воскресенье. Традиционно последний день гуляний называют Прощеным воскресеньем, и в 2025 году оно выпадает на 2 марта.
С 3 марта у православных христиан начинается 40-дневный Великий пост. В 2025 году поститься нужно до 19 апреля — 20 апреля все христиане будут праздновать Светлое Христово Воскресение.
И все-таки, Масленица — это народный праздник, а не церковный. Корни масленичных ритуалов уходят в языческие времена, например, оттуда пришла традиция сжигать чучело. С одной стороны, наши далекие предки верили: если сжечь зиму, морозов больше не будет, погода повернется к весне. С другой, чучело было жертвой богам, которых пытались задобрить, чтобы послали богатый урожай.
В церковный календарь Масленица вошла под именем Мясопустной седмицы. Это неделя перед началом Великого поста, когда людям разрешалось отвести душу, наедаясь блинами, сметаной и творогом перед долгим периодом воздержания. Она же позволяла постепенно войти в пост, ведь на Масленицу уже не принято есть мясо, только рыбу и молочные продукты — потому она и называется Мясопустной.
Точно неизвестно, когда блины стали обязательным атрибутом Масленицы. Но еще Пушкин писал об этой традиции в «Евгении Онегине». В дореволюционной Москве на Масленицу блины продавали уличные торговцы с лотков, трактиры выставляли на улице походные кухни, где горожан ждали горячие блины с разными начинками.
Масленицу с размахом могли отпраздновать в каждом доме. На блины нужно совсем немного муки, а начинки могут быть абсолютно разными — на что хватит фантазии и достатка. Существуют сотни рецептов блинов из разной муки и с разными добавка, с припеком и без. Можно печь блины ячневые, гречневые, манные, солодовые, гороховые, с творогом, мозгами, сыром, ветчиной, красной рыбой, селедкой — и сладкие, и под соленую закуску.
Каждый день на масленичной неделе имеет свои название и традиции. Празднование начинается с подготовительной Узкой Масленицы и заканчивается массовыми гуляньями Широкой Масленицы.
Понедельник носит название «Встреча». В этот день сваты ходили в гости друг к другу на блины. В деревнях достраивали горки и балаганы, ходили по улицам с насаженным на палку чучелом.
Вторник — «Заигрыши». В этот день часто проводили смотрины для выбора невесты. Парни и девушки вместе катались с горок, ходили в гости на блины. Родня влюбленных старалась договориться о свадьбе до начала поста, чтобы после Пасхи, на Красную горку, сыграть свадьбу.
Среду называют Лакомкой. Будущие тещи старались похвалиться гостеприимством перед женихами дочерей, приглашали на блины. Принято угощать и зятя, который уже вошел в семью. Стол старались накрыть побогаче.
В четверг начиналась Широкая Масленица, и день назывался «Разгуляй». Работать в этот день было грешно, все выходили на улицу и веселились: катались с горок, устраивали взятие снежного городка, водили хороводы, пели колядки в соседских дворах.
В пятницу проводили «Тещины вечерки». В этот день наступала очередь тещи угощаться блинами у зятя. По традиции теща приходила с подругами, чтобы похвастаться перед ними уважением со стороны зятя.
Суббота — «Золовкины посиделки». В этот день устраивали девичник: в гости звали сестер мужа и незамужних подруг с обеих сторон. Невестка, кроме блинов, готовила для сестры мужа небольшой подарок.
Воскресенье по традиции называется «Проводы». Считалось, что в этот день нужно отпраздновать Масленицу так, чтобы живот болел от еды, горло — от песен и смеха, а ноги — от плясок. Этот же день называют Прощеным воскресеньем, перед Великим постом старались покаяться за все причиненные обиды. Прощения просили и у близких, и у незнакомцев, чтобы полностью очиститься. Также принято навещать могилы родственников.
Масленичная неделя заканчивалась сожжением чучела. При этим примечали, как летят искры: если поднимаются высоко, то хлеба будут высокими, а урожай — богатым. Пепел развеивали над полями, считалось, что это принесет хороший урожай.
После гуляний и пира тщательно убирались в доме и ходили в баню.
Основные гулянья на Масленицу в Тюмени пройдут в парке Заречном 2 марта. Концерты, танцы, игры и конкурсы будут продолжаться с 12:00 до 15:00 часов. Там же будут стоять киоски с блинами и напитками, лавки сувениров и поделок.
Праздничные программы будут идти в течение недели на разных площадках города. Взрослых и детей приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее чучело Масленицы. Нужно только сделать куклу из экологичных материалов ростом не менее метра и не более двух, раскрасить, нарядить и отдать организаторам. Всех кукол расставят в парке Заречном в день больших гуляний 20 марта. Заявки на участие принимают до 12 часов 26 февраля.
26 февраля в 17:00 часов на площади по адресу: ул. Бабарынка, 16а, пройдет народное гуляние «Гуляй душа, Масленица пришла». Горожан ждет интерактивное театрализованное представление, старинные народные игры и забавы. Всех желающих научат водить настоящий масленичный хоровод.
28 февраля в Центре русской культуры на улице Домостроителей пройдет культурно-познавательная программа «Проводы зимы». Вход бесплатный, начало в 12:00 часов.
Юных тюменцев 6-14 лет приглашают на блинный марафон в ТРЦ «Матрешка» на улице Широтная 112Б. Там 1 марта с 10 до 12 часов дети смогут сами испечь блины и угостить родных. Успехи участников в кулинарии можно оценить на чаепитии после марафона, где пройдет дегустация блинов. Для участия нужно зарегистрироваться онлайн до 20 февраля.
Тех, кто хочет окунуться в настоящие празднование Масленицы приглашают в блинную столицу России. В Ялуторовске жителей и гостей города 2 марта ждет Блинный разгуляй на Сретенской площади. В программе праздника будут шествие блинного царя со свитой и тещами, забег со сковородками, битва мешками, столб с подарками. Для тех, кто устанет бегать и прыгать, состоится концерты с участием коллективов из Кургана, Губкинского и Нягани. Всех желающих пригласят приготовить блины на лопате, пожарить сосиски на вилах и яичницу на утюге. Изюминкой гуляний станет выпекание блинов на трехметровой сковороде.