nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 03:34

Published 18 февраля, 03:34

Modified 18 февраля, 03:36

Updated 18 февраля, 03:36

Бастрыкин проверит затянувшееся дело о мучительной смерти мужчины в больнице Тобольск

Бастрыкин проверит затянувшееся дело о мучительной смерти мужчины в больнице Тобольск

18 февраля 2025, 03:34
Фото: 1MI.
Сюжет
Больница
Главе Следственного комитета доложат о ходе расследования в Тобольске. Местная жительница заявила, что врачи виноваты в мучительной смерти ее отца. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации.
«По поручению главы ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения по факту смерти жителя Тюменской области в медицинском учреждении», — пояснили в пресс-службе СКР.
В Тюменской области снова подскочила заболеваемость гриппом
Узнать подробнее

Дочь погибшего мужчины пожаловалась, что расследование смерти ее отца слишком затянули. Женщина обратилась к Бастрыкину и пожаловалась, что ей до сих пор не сообщили результат расследования.

Следователи областного управления СК России объяснили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Для установления причины смерти и вины врачей проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.

Источник заразы: люди рискуют ослепнуть после купания в тюменских термах
Узнать подробнее

Как писал «Наш Город», житель Тобольска поступил в больницу с переломом позвоночника. Он мог двигаться, но ему это запретили. Из-за долгого лежания развился застой в легких. Дочь погибшего считает, что отца не лечили, только немного снимали боль.

Читайте также:
В больнице Тобольска мучительной смертью умер мужчина. Дочь требует проверки врачейИзвестны подробности массового отравления детей на базе отдыха в Тюменской областиБастрыкин проверит строительство в тобольском селе
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Больница#Следственный комитет#Тобольск#Больницы#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика