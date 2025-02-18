Бастрыкин проверит затянувшееся дело о мучительной смерти мужчины в больнице Тобольск

Posted 18 февраля, 03:34
Published 18 февраля, 03:34
Modified 18 февраля, 03:36
Updated 18 февраля, 03:36
«По поручению главы ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения по факту смерти жителя Тюменской области в медицинском учреждении», — пояснили в пресс-службе СКР.
Дочь погибшего мужчины пожаловалась, что расследование смерти ее отца слишком затянули. Женщина обратилась к Бастрыкину и пожаловалась, что ей до сих пор не сообщили результат расследования.
Следователи областного управления СК России объяснили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст. 109 УК РФ). Для установления причины смерти и вины врачей проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.
Как писал «Наш Город», житель Тобольска поступил в больницу с переломом позвоночника. Он мог двигаться, но ему это запретили. Из-за долгого лежания развился застой в легких. Дочь погибшего считает, что отца не лечили, только немного снимали боль.