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Posted 17 февраля, 06:47

Published 17 февраля, 06:47

Modified 17 февраля, 06:49

Updated 17 февраля, 06:49

Тюменцам объяснили, сколько можно заработать, поскользнувшись на льду.

Выгода в неизбежном: сколько можно заработать, поскользнувшись на льду в Тюмени?

17 февраля 2025, 06:47
Фото: 1MI. Тюменцам объяснили, сколько можно заработать, поскользнувшись на льду.

Тюменцам объяснили, сколько можно заработать, поскользнувшись на льду

Зима в Тюмени в этом году выдалась особенно коварной. Город буквально сковало льдом: тротуары, дороги, дворы — всё превратилось в один большой каток. Почему это происходит, кто виноват и как с этим бороться?

Боль и выгода

Из-за постоянных перепадов температур Тюмень в этом году почти всю зиму похожа на каток. Ходить по городу практически невозможно, а падение на гололёде — это не только больно и неприятно, но и дорого. Лечение, больничный, реабилитация — всё это может вылиться в серьёзные расходы. Однако, если вы поскользнулись из-за халатности коммунальных служб или управляющей компании, вы имеете право на компенсацию.

«Если вы получили травму из-за гололёда, вы можете требовать возмещения нескольких видов ущерба. Во-первых, это расходы на лечение — сюда входят затраты на лекарства, медицинские процедуры, реабилитацию и даже поездки в больницу. Во-вторых, утраченный заработок — если из-за травмы вы не смогли работать, вам обязаны компенсировать потерянный доход. И, наконец, моральный вред — это компенсация за физические и эмоциональные страдания, которые вы перенесли», — объясняет тюменский юрист Константин Долгих.

Суммы компенсации могут сильно варьироваться в зависимости от тяжести травмы, ваших расходов и других факторов. Минимальная компенсация обычно составляет около 10-20 тысяч рублей. Это может быть возмещение морального вреда при лёгких ушибах или ссадинах, которые не потребовали длительного лечения. Максимальная компенсация может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Так в этом году тюменка, поскользнувшаяся на улице и сломавшая плечо, отсудила у Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия (ТОДЭП) 300 тысяч рублей. Вся сумма была взыскана в пользу пострадавшей.

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Куда жаловаться и как мотивировать компенсацию?

Размер компенсации, по словам юриста, зависит от нескольких факторов. Во-первых, это тяжесть травмы — чем серьёзнее повреждения, тем выше компенсация.

«Например, за перелом можно получить больше, чем за ушиб», — говорит Долгих.

Во-вторых, расходы на лечение — если вы потратили много денег на лекарства, операции или реабилитацию, это увеличит сумму компенсации. В-третьих, доказательства вины ответчика — если вы сможете доказать, что травма произошла из-за халатности коммунальных служб, шансы на высокую компенсацию возрастают. Также учитывается утраченный заработок — если из-за травмы вы не смогли работать, вам обязаны возместить потерянный доход. И, наконец, моральный вред — его размер определяется судом и зависит от ваших страданий.

«Так, за длительную боль и стресс можно получить больше, чем за кратковременный дискомфорт. А потому в иске важно указывать все ваши моральные страдания. Например, если вы сломали руку и не могли детям приготовить утром кашу и это ударило по вашей психике, то это считается моральным страданием», — объясняет юрист.

Чтобы получить компенсацию, важно действовать быстро и грамотно. Первым делом зафиксируйте факт падения. Сразу после инцидента вызовите скорую или обратитесь в травмпункт. Врачи зафиксируют травму и выдадут справку. Затем соберите доказательства. Сфотографируйте место падения, найдите свидетелей и возьмите их контакты. Если есть возможность, запишите видео или сделайте замеры толщины льда. После этого напишите заявление в управляющую компанию. Укажите, что травма произошла из-за их халатности, и потребуйте возмещения ущерба.

«Главное понимать с кем вы судитель. Если территория относится к управляющей компании — иск направляем им, если это общегородская территория — то городским инстанциям», — говорит Долгих.

Если «виновник» отказывается компенсировать ущерб, подайте иск в суд. К заявлению приложите все доказательства, медицинские документы и расчёты ваших расходов.

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Иски, как метод решения проблемы

Вместе с тем судебные разбирательства на фоне некачественного обслуживания дорог и тротуаров могут привести к решению проблемы уборки льда в Тюмени, так считает дорожный эксперт Сергей Перминов.

«Часто люди не обращаются за компенсацией, потому что думают, что это слишком сложно. Однако шанс выигрыша высок, да и это простимулирует службы работать качественнее. Проблема гололёда в Тюмени — это не только вопрос коммунальных служб, но и системный подход. Нужно улучшать дренажные системы, использовать современные реагенты и, возможно, задуматься о долгосрочных решениях, таких как подогрев тротуаров. Ряд исков и выплат пострадавшим могут подтолкнуть к таким решениям», — считает специалист.

Гололёд в Тюмени — это не просто неудобство, а реальная угроза для здоровья. Но решить эту проблему можно совместными усилиями. Жители должны активнее жаловаться на бездействие коммунальщиков, а власти — искать современные и экологичные способы борьбы с гололёдом.

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