Выгода в неизбежном: сколько можно заработать, поскользнувшись на льду в Тюмени?

Из-за постоянных перепадов температур Тюмень в этом году почти всю зиму похожа на каток. Ходить по городу практически невозможно, а падение на гололёде — это не только больно и неприятно, но и дорого. Лечение, больничный, реабилитация — всё это может вылиться в серьёзные расходы. Однако, если вы поскользнулись из-за халатности коммунальных служб или управляющей компании, вы имеете право на компенсацию.