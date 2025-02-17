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Posted 17 февраля, 14:38

Published 17 февраля, 14:38

Modified 17 февраля, 14:40

Updated 17 февраля, 14:40

Водителей предупредили об опасной обстановке на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Водителей предупредили об опасной обстановке на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

17 февраля 2025, 14:38
Фото: 1MI.
Из-за штормового предупреждения в Тюменской области, автоинспекторы дежурят на федеральных дорогах. Водителям рекомендуют снижать скорость движения и отложить дальние поездки.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск отмечаются сложные погодные условия. Подробности передает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Уватском районе Тюменской области сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о сложных погодных явлениях, которые зафиксированы на дорогах. В настоящее время на трассе снижена видимость до 50 метров, сильный боковой ветер и метель, ситуацию усугубляет темное время суток.

«Сотрудники рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах», — говорится в сообщении.

Участникам дорожного движения рекомендуют снизить скорость, быть внимательными на дорогах, по-возможности отложить поездку.

О плохой видимости сообщили «Нашему городу» читатели. В настоящее время ограничена видимость на участке дороги от Тобольска до Тюмени.

Больше трех часов ехали до Тюмени. Обычно доезжаю за 2 часа 45 минут. Видимость очень плохая, спасают линзы на фарах. Представляю, как другие водители едут. Не рекомендую сейчас куда-то двигаться, сильный боковой ветер и местами гололед создают аварийную обстановку», — сообщил Алексей В.
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В Тюменской области метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявили штормовое предупреждение 17 февраля.

Дневная температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, а в ночные часы похолодает до -13 градусов.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Дороги#Ханты-Мансийск#Метель#Штормовое предупреждение#Погодные условия
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