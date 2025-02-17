Водителей предупредили об опасной обстановке на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

Posted 17 февраля, 14:38
Published 17 февраля, 14:38
Modified 17 февраля, 14:40
Updated 17 февраля, 14:40
На федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск отмечаются сложные погодные условия. Подробности передает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
В Уватском районе Тюменской области сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о сложных погодных явлениях, которые зафиксированы на дорогах. В настоящее время на трассе снижена видимость до 50 метров, сильный боковой ветер и метель, ситуацию усугубляет темное время суток.
«Сотрудники рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах», — говорится в сообщении.
Участникам дорожного движения рекомендуют снизить скорость, быть внимательными на дорогах, по-возможности отложить поездку.
О плохой видимости сообщили «Нашему городу» читатели. В настоящее время ограничена видимость на участке дороги от Тобольска до Тюмени.
Больше трех часов ехали до Тюмени. Обычно доезжаю за 2 часа 45 минут. Видимость очень плохая, спасают линзы на фарах. Представляю, как другие водители едут. Не рекомендую сейчас куда-то двигаться, сильный боковой ветер и местами гололед создают аварийную обстановку», — сообщил Алексей В.
В Тюменской области метеорологи Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявили штормовое предупреждение 17 февраля.
Дневная температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, а в ночные часы похолодает до -13 градусов.