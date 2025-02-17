Водителей предупредили об опасной обстановке на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

В Уватском районе Тюменской области сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о сложных погодных явлениях, которые зафиксированы на дорогах. В настоящее время на трассе снижена видимость до 50 метров, сильный боковой ветер и метель, ситуацию усугубляет темное время суток.