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Posted 17 февраля, 13:51

Published 17 февраля, 13:51

Modified 17 февраля, 15:29

Updated 17 февраля, 15:29

Власти отказались чистить Туру, а в тюменских термах можно ослепнуть

Власти отказались чистить Туру, а в тюменских термах можно ослепнуть

17 февраля 2025, 13:51
Фото: nashgorod.ru.
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Итоги
На очистку Туры в 2025 году из федерального бюджета тюменские власти не выделили средства. Посетители горячих источников в Тюмени стали чаще жаловаться на проблемы с глазами после их посещения. Долгострой на Логунова продадут на публичных торгах.

Нет денег на Туру

Тюменские власти вновь столкнулись с отказом Росводресурсов в вопросе включения мероприятий по очистке Туры в федеральный проект «Вода России», который является частью национального проекта «Экологическое благополучие». В бюджете на 2025 год не предусмотрено финансирование для осуществления этих мероприятий.

Тем не менее, департамент планирует подать заявку на включение работ по очистке реки Туры, включая разработку проектной и сметной документации, в перечень мероприятий данного федерального проекта на 2026 год.

Зона очистки Туры в границах города Тюмени составит 5,02 километра, начиная от устья реки Тюменка и заканчивая на улице Мельникайте. Стоимость очистительных работ станет известна после завершения проектирования.

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Горячие источники заразы

В термальных источниках Тюменской области всё чаще фиксируют случаи глазных инфекций. Об этом заявили офтальмологи, к которым обращаются пациенты с жалобами на глаза после посещения терм.

Вода в горячих термах может содержать бактериальный конъюнктивит, аденовирусный кератоконъюнктивит и особенно опасный акантамебный кератит. Об этой закономерности сообщила «Нашему городу» офтальмолог Елизавета Карпова. Врач отметила, что население наивно полагает, что при высокой температуре воды погибают все болезнетворные патогены, но большинство бактерий и вирусов погибают только при 100°C.

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Долгострой на Логунова изымут и продадут

К застройщику компании «Теннис-Палас», который возводит культурно-оздоровительный центр на улице Александра Логунова, предъявлен иск об изъятии незавершенного объекта строительства. Иск предъявлен департаментом имущественных отношений Тюменской области, дело рассмотрят в Арбитражном суде.

24 февраля состоится судебное разбирательство, ответчик с иском не согласен, об этом представил отзыв.

Строительство объекта началось в 2008 году, застройщик обещал сдать его к 2024 году, а после сроки перенесли еще на два года.

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Масло и молоко в Тюмени — подделка

Россельхознадзор провел проверку двух тюменских производителей, которые занимаются изготовлением молочной продукции. По результатам проверки они не прошли проверку на качество.

Лабораторные исследования установили, что 5,7 тонны молока от ООО «Молочный завод „Абсолют“ и 820 кг сливочного масла от ООО „Масленкино“ признаны фальсификатом. Производителям вынесены предостережения, более шести тонн продукции лишились деклараций о соответствии.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 3,4%

В Тюменской области стали чаще фиксировать обращения пациентов, которые жалуются на боли в горле, кашель и температуру. Только за прошедшую неделю, заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 3,4%.

По данным Роспотребнадзора, эпидемические пороги ни в одной возрастной группе не превышены, при этом специалисты держат ситуацию на контроле.

До масштабов эпидемии пока не дошло, хотя число случаев заражения ОРВИ увеличилось почти на 15%. В Управлении Роспотребнадзора считают, что приток заболевших объясняется сезонностью.

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