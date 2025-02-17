Власти отказались чистить Туру, а в тюменских термах можно ослепнуть

Вода в горячих термах может содержать бактериальный конъюнктивит, аденовирусный кератоконъюнктивит и особенно опасный акантамебный кератит. Об этой закономерности сообщила «Нашему городу» офтальмолог Елизавета Карпова. Врач отметила, что население наивно полагает, что при высокой температуре воды погибают все болезнетворные патогены, но большинство бактерий и вирусов погибают только при 100°C.