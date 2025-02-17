В Тюменской области подскочил спрос на подержанные машины

Posted 17 февраля, 04:57
Published 17 февраля, 04:57
Modified 17 февраля, 04:59
Updated 17 февраля, 04:59
По итогам января спрос на автомобили с пробегом поднялся на 15,8%. А предложение выросло на 24,3%. Чаще всего тюменцы хотят расстаться с Toyota Camry, которую предлагают в среднем за 2,3 млн рублей. Также в топе продаж Toyota Land Cruiser Prado со средней ценой в 3,4 млн рублей, Toyota Land Cruiser за 3,9 млн рублей, приводит данные URA.RU.
На 17 февраля на сайте Авито Авто опубликовано более 2,8 тыс. объявлений о продаже подержанных автомобилей по цене от 1,5 мл рублей только в Тюмени. Машины предлагают как с солидным пробегом, так и почти незнакомые с тюменскими дорогами.
Так, с «Лада Веста» владелец готов расстаться всего после 31 тыс. пройденных километров. Свой автомобиль с механической коробкой тюменец предлагает ровно за полтора миллиона, хотя специалисты сервиса объявлений оценили его на 1,266 млн рублей. С машиной отдадут два комплекта резины и зеркальный номер, как у героя известного сериала о мажоре.
Как писал «Наш Город», тюменские дилеры в 2025 году сделали ставку на премиальные бренды и уже завезли новый товар. В Тюменскую область пришли автомобили премиум-класса брендов ROX, AVATR.