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Posted 17 февраля, 04:57

Published 17 февраля, 04:57

Modified 17 февраля, 04:59

Updated 17 февраля, 04:59

В Тюменской области подскочил спрос на подержанные машины

В Тюменской области подскочил спрос на подержанные машины

17 февраля 2025, 04:57
Фото: 1MI.
Тюменцы в январе 2025 года кинусь скупать автомобили с пробегом. Спрос на подержанные машины с ценой от полутора миллионов с прошлого января заметно вырос. Тюменцам есть из чего выбрать: на популярном сайте опубликовано почти 3000 объявлений о продаже автомобилей этой категории.

По итогам января спрос на автомобили с пробегом поднялся на 15,8%. А предложение выросло на 24,3%. Чаще всего тюменцы хотят расстаться с Toyota Camry, которую предлагают в среднем за 2,3 млн рублей. Также в топе продаж Toyota Land Cruiser Prado со средней ценой в 3,4 млн рублей, Toyota Land Cruiser за 3,9 млн рублей, приводит данные URA.RU.

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На 17 февраля на сайте Авито Авто опубликовано более 2,8 тыс. объявлений о продаже подержанных автомобилей по цене от 1,5 мл рублей только в Тюмени. Машины предлагают как с солидным пробегом, так и почти незнакомые с тюменскими дорогами.

Так, с «Лада Веста» владелец готов расстаться всего после 31 тыс. пройденных километров. Свой автомобиль с механической коробкой тюменец предлагает ровно за полтора миллиона, хотя специалисты сервиса объявлений оценили его на 1,266 млн рублей. С машиной отдадут два комплекта резины и зеркальный номер, как у героя известного сериала о мажоре.

Фото: сайт Авито Авто
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Как писал «Наш Город», тюменские дилеры в 2025 году сделали ставку на премиальные бренды и уже завезли новый товар. В Тюменскую область пришли автомобили премиум-класса брендов ROX, AVATR.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Продажа#Авто
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