В Тюменской области подскочил спрос на подержанные машины

По итогам января спрос на автомобили с пробегом поднялся на 15,8%. А предложение выросло на 24,3%. Чаще всего тюменцы хотят расстаться с Toyota Camry, которую предлагают в среднем за 2,3 млн рублей. Также в топе продаж Toyota Land Cruiser Prado со средней ценой в 3,4 млн рублей, Toyota Land Cruiser за 3,9 млн рублей, приводит данные URA.RU.