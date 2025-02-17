В Тюмени взятка таможеннику обернулась штрафом в 1 млн 400 тысяч рублей

Согласно материалам дела, 15 октября 2024 года обвиняемый передал взятку в размере 1 миллиона рублей работнику Тюменской таможни, чтобы вернуть почти сто единиц электроники, включая телефоны, наушники и часы, которые были задержаны в процессе таможенного контроля за незаконным ввозом на территорию России.