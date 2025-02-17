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Posted 17 февраля, 16:19

Published 17 февраля, 16:19

Modified 17 февраля, 16:21

Updated 17 февраля, 16:21

В Тюмени взятка таможеннику обернулась штрафом в 1 млн 400 тысяч рублей

В Тюмени взятка таможеннику обернулась штрафом в 1 млн 400 тысяч рублей

17 февраля 2025, 16:19
Фото: 1MI.
В Тюмени бизнесмен получил штраф в размере 1 млн 400 тысяч рублей за попытку взятки должностному лицу. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за незаконный возврат техники, изъятой таможенными органами.

В Тюмени осудили предпринимателя, который пытался избежать ответственности за незаконный возврат техники, изъятой таможенными органами. Информация об этом опубликована на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

Центральный районный суд города Тюмени вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена, занимающегося продажей мобильных телефонов. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу в значительном размере.

Согласно материалам дела, 15 октября 2024 года обвиняемый передал взятку в размере 1 миллиона рублей работнику Тюменской таможни, чтобы вернуть почти сто единиц электроники, включая телефоны, наушники и часы, которые были задержаны в процессе таможенного контроля за незаконным ввозом на территорию России.

С учетом позиции гособвинителя старшего помощника Тюменского транспортного прокурора, суд назначил предпринимателю штраф в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей и конфисковал взятку в 1 миллион рублей в пользу государства.

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Ранее на границе Тюменской области была задержана партия конины, которую пытались провезти через границу в Казахстан. 150 кг мяса не имели сопроводительных документов, оформленные на таможне.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Транспортная прокуратура#Штраф#Предприниматель#Таможня#Взятка
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