Ученые обнаружили полезный побочный эффект препаратов от ожирения

Posted 17 февраля, 15:59
Published 17 февраля, 15:59
Modified 17 февраля, 15:59
Updated 17 февраля, 15:59
Первые выводы ученых из США базируются на результатах изучения историй болезни пациентов и испытаний препаратов на животных. Сами пациенты также заявляют о снижении тяги к пагубным привычкам.
Сейчас ученые приступили ко второй фазе клинических исследований. Их задача — выяснить, можно ли применять семаглутид в качестве средства помощи для пациентов с алкоголизмом и наркоманией. Об этом информирует 56orb.ru.
По данным авторитетного научного издания Science, препарат подает немалые надежды. Специалисты выясняют, каким образом лекарства на основе семаглутида подавляют зависимости и каким пациентам они помогут с максимальной вероятностью.
Лекарственные препараты на основе семаглутида продают под торговыми марками Ozempic и Wegovy, а в РФ — под брендом «Велгия». Отечественный препарат производства компании «Промомед» предназначен для пациентов с избыточным весом.
Поиск препаратов от разного рода зависимостей ведется уже десятки лет. Специалистами разработан ряд средств, которые, однако, помогают не каждому. Фармакологические компании убеждены, что вложения в такие исследования не окупаются, поскольку пациенты с зависимостями, как правило, неохотно пользуются подобного рода средствами. В частности, курильщики часто заявляют, что им нравится курить.
Но совсем другое дело, когда тяга к никотину или алкогольным напиткам будет уменьшаться при приеме препарата от ожирения. Известно, что избыточный вес почти никто не считает нормой.
Это означает, что если препараты на основе семаглутида получат одобрение как средства для лечения наркотической зависимости, это поможет отдельной категории пациентов решить сразу несколько проблем.