Ученые обнаружили полезный побочный эффект препаратов от ожирения

Поиск препаратов от разного рода зависимостей ведется уже десятки лет. Специалистами разработан ряд средств, которые, однако, помогают не каждому. Фармакологические компании убеждены, что вложения в такие исследования не окупаются, поскольку пациенты с зависимостями, как правило, неохотно пользуются подобного рода средствами. В частности, курильщики часто заявляют, что им нравится курить.