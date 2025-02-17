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Posted 17 февраля, 07:17

Published 17 февраля, 07:17

Modified 17 февраля, 07:19

Updated 17 февраля, 07:19

70% тюменцев готовы сменить место работы в этом году

Тюменцы все чаще готовы менять не только работу, но и профессию

17 февраля 2025, 07:17
Фото: 1MI.

70% тюменцев готовы сменить место работы в этом году

Большая часть сотрудников тюменских компаний заявила о готовности сменить место работы и сферу деятельности в этом году.

По данным аналитиков HeadHunter, на кардинальные перемены в рабочей сфере настроено 63% работающих тюменцев, 70% заявили о желании перейти на работу в другую компанию. Преимущественно среди тех, кто готов к радикальным профессиональными переменам, встречается административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).

При этом самыми популярными сферами для «новой жизни» стали отрасли ИТ и государственные организации. О желании работать там заявили по 10% соискателей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер среднего заработка по вакансиям, заявленным работодателями в службу занятости населения, увеличился на 14,3% и превысил 47 тысяч рублей.

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