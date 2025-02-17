Тюменцы все чаще готовы менять не только работу, но и профессию

По данным аналитиков HeadHunter, на кардинальные перемены в рабочей сфере настроено 63% работающих тюменцев, 70% заявили о желании перейти на работу в другую компанию. Преимущественно среди тех, кто готов к радикальным профессиональными переменам, встречается административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).