Тюменцы все чаще готовы менять не только работу, но и профессию

Posted 17 февраля, 07:17
Published 17 февраля, 07:17
Modified 17 февраля, 07:19
Updated 17 февраля, 07:19
По данным аналитиков HeadHunter, на кардинальные перемены в рабочей сфере настроено 63% работающих тюменцев, 70% заявили о желании перейти на работу в другую компанию. Преимущественно среди тех, кто готов к радикальным профессиональными переменам, встречается административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%).
При этом самыми популярными сферами для «новой жизни» стали отрасли ИТ и государственные организации. О желании работать там заявили по 10% соискателей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год размер среднего заработка по вакансиям, заявленным работодателями в службу занятости населения, увеличился на 14,3% и превысил 47 тысяч рублей.