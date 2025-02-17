Тюменцев предупредили о скачке цен на бытовую технику

Некоторые прошлогодние модели не попали под последнюю наценку, но, если их технические характеристики на уровне, они могут стать верными помощниками и помогут сэкономить. Так же непредвзято стоит отнестись к товарам, которые стоят на витрине. Их иногда продают со скидкой, потому что коробка давно затерялась, пишет tmn.aif.ru.