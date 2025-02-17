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Posted 17 февраля, 03:25

Published 17 февраля, 03:25

Modified 17 февраля, 03:27

Updated 17 февраля, 03:27

Тюменцев предупредили о скачке цен на бытовую технику

Тюменцев предупредили о скачке цен на бытовую технику

17 февраля 2025, 03:25
Фото: 1MI.
Цены на бытовую технику в 2024 году выросли на 8-12%. Нынешней весной стоимость утюгов и чайников снова вырастет. Эксперты назвали примерный порог наценки.

Цены на бытовую технику подрастут уже весной на 10-12%. Ожидаемое укрепление рубля особо не повлияет на эту тенденцию, стоимость привычных помощников для дома все равно пойдет вверх.

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Поэтому эксперты советуют ловить момент и покупать впрок. Если чайник или утюг дома работают с перебоями, лучше заменить их раньше, пока ценники не переписали. По мнению специалистов, сейчас самое время сделать покупку, которую давно обдумывали, но все время откладывали.

Эксперты дали дополнительные советы, как сэкономить. Следить за акциями и скидками на приглянувшийся товар. Сравнивать цены на маркетплейсах и в магазинах. Использовать программы лояльности и купоны.

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Некоторые прошлогодние модели не попали под последнюю наценку, но, если их технические характеристики на уровне, они могут стать верными помощниками и помогут сэкономить. Так же непредвзято стоит отнестись к товарам, которые стоят на витрине. Их иногда продают со скидкой, потому что коробка давно затерялась, пишет tmn.aif.ru.

Еще один постоянно дорожающий товар в Тюменской области — топливо. На 3 февраля литр бензина марки АИ-95 стоил 60,22 рубля (+0,33%), АИ-92 — 54,52 рубля (+0,04%), дизтопливо — 70,62 рубля (-0,2%).

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Бытовая техника и электроника
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