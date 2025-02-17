Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО

Posted 17 февраля, 11:05
Published 17 февраля, 11:05
Modified 17 февраля, 11:07
Updated 17 февраля, 11:07
Жителям Тюменской области разъяснили причины, по которым происходит блокировка банковских счетов участников спецоперации при попытке произвести денежный перевод.
В пресс-службе финансовой организации пояснили, что банки вынуждены «заморозить» операцию из-за подозрения на мошеннические действия.
Такие меры необходимы для проверки и подтверждения безопасности действий. Чтобы продолжить перевод, владельцу счета надо подтвердить подлинность операции, пишет ura.ru.
Ранее появилась информация, что военнослужащие из зоны СВО не могут перевести деньги своим семьям. Во время совершения операции их счета блокируются банковскими системами безопасности.