nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 11:05

Published 17 февраля, 11:05

Modified 17 февраля, 11:07

Updated 17 февраля, 11:07

Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО

Тюменцам объяснили почему блокируют банковские счета участников СВО

17 февраля 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Банковские организации блокируют денежные переводы участников СВО из-за системы безопасности. Для продолжения операции клиент должен подтвердить подлинность операции.

Жителям Тюменской области разъяснили причины, по которым происходит блокировка банковских счетов участников спецоперации при попытке произвести денежный перевод.

В пресс-службе финансовой организации пояснили, что банки вынуждены «заморозить» операцию из-за подозрения на мошеннические действия.

Такие меры необходимы для проверки и подтверждения безопасности действий. Чтобы продолжить перевод, владельцу счета надо подтвердить подлинность операции, пишет ura.ru.

Долгострой в Тюмени на улице Логунова будет изъят властями
Узнать подробнее

Ранее появилась информация, что военнослужащие из зоны СВО не могут перевести деньги своим семьям. Во время совершения операции их счета блокируются банковскими системами безопасности.

Читайте также:
«Хочешь в отпуск — плати»: тюменский боец рассказал о вымогательствах на СВО«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завучаМошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?
#Ксения Мальчева#Тюмень#Мошенничество#Безопасность#Военнослужащие#Денежные переводы#Банковские счета#Спецоперация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика