Тюменскую полицию ожидает громкая отставка полковника

Posted 17 февраля, 15:25
Published 17 февраля, 15:25
Modified 17 февраля, 15:27
Updated 17 февраля, 15:27
Булат Гиндуллович Хайруллин, замначальника УМВД России по Тюменской области и руководитель полиции региона, подал рапорт об уходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».
Хайруллин продолжит работать до конца февраля текущего года, после чего уйдёт в отпуск с последующим выходом на пенсию. Находился он в этой должности с 2021 года.
Со слов коллег, отставка полковника связана с «омской группой» генерала Леонида Коломийца. Неофициально его отставку связывали со скандалом, который связан с хищением более полумиллиарда рублей.
После назначения Александра Смирнова новым главой УМВД по Тюменской области, с постов стали уходить люди, близкие к Коломийцу. К числу этих отставников относятся бывший руководитель следственной части Дмитрий Ляшев, экс-заместитель начальника полиции Максим Игнатенко и глава управления по экономической безопасности Алексей Похиленко.
Также авторы телеграм-канала «ПиГ» сообщают, что в скором времени в отставку уйдёт действующий начальник УЭБиПК Иван Рыжук, который может быть связан с делом о взятках.
Более подробно о серии рапортов «Наш город» писал здесь. После многочисленных претензий со стороны комиссии МВД России и о объявлении о неполном служебном соответствии, Коломиец со своей командой подали в отставку.