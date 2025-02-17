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Posted 17 февраля, 15:25

Published 17 февраля, 15:25

Modified 17 февраля, 15:27

Updated 17 февраля, 15:27

Тюменскую полицию ожидает громкая отставка полковника

Тюменскую полицию ожидает громкая отставка полковника

17 февраля 2025, 15:25
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
УМВД
Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области — начальник полиции региона Булат Хайруллин подал рапорт об отставке. Данное решение принято в связи с выходом на пенсию.

Булат Гиндуллович Хайруллин, замначальника УМВД России по Тюменской области и руководитель полиции региона, подал рапорт об уходе. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».

Хайруллин продолжит работать до конца февраля текущего года, после чего уйдёт в отпуск с последующим выходом на пенсию. Находился он в этой должности с 2021 года.

Со слов коллег, отставка полковника связана с «омской группой» генерала Леонида Коломийца. Неофициально его отставку связывали со скандалом, который связан с хищением более полумиллиарда рублей.

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После назначения Александра Смирнова новым главой УМВД по Тюменской области, с постов стали уходить люди, близкие к Коломийцу. К числу этих отставников относятся бывший руководитель следственной части Дмитрий Ляшев, экс-заместитель начальника полиции Максим Игнатенко и глава управления по экономической безопасности Алексей Похиленко.

Также авторы телеграм-канала «ПиГ» сообщают, что в скором времени в отставку уйдёт действующий начальник УЭБиПК Иван Рыжук, который может быть связан с делом о взятках.

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Более подробно о серии рапортов «Наш город» писал здесь. После многочисленных претензий со стороны комиссии МВД России и о объявлении о неполном служебном соответствии, Коломиец со своей командой подали в отставку.

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#Александр Смирнов#Ксения Мальчева#Общество#Тюмень#УМВД#Отставка#Леонид Коломиец
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