Тюменские нефтяники получили рекордную прибавку к зарплате

Прибавка составила от 20 до 50 тыс. рублей. Инженеры ПТО в среднем стали получать на 20 тыс. больше — 250 тыс. рублей в месяц. У бурильщиков зарплаты выросли на 20-30 тыс., до 270 тыс. рублей в месяц. Зарплаты электросварщиков увеличились с 286 до 430 тыс. рублей. Самой незаметной стала прибавка машинистам автокрана и спецтехники. Их зарплаты выросли на 10 тыс., до 240 тыс. рублей.