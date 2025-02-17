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Posted 17 февраля, 02:58

Published 17 февраля, 02:58

Modified 17 февраля, 08:51

Updated 17 февраля, 08:51

Тюменские нефтяники получили рекордную прибавку к зарплате

Тюменские нефтяники получили рекордную прибавку к зарплате

17 февраля 2025, 02:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Предприятия нефтяной отрасли в Тюменской области рекордно повысили зарплаты своим работникам в 2024 году. Прибавку получили все: от руководителей до электросварщиков и бурильщиков. Тюменские нефтяные компании приглашают работников на вакансии со средним заработком в 149 тыс. рублей.

Прибавка составила от 20 до 50 тыс. рублей. Инженеры ПТО в среднем стали получать на 20 тыс. больше — 250 тыс. рублей в месяц. У бурильщиков зарплаты выросли на 20-30 тыс., до 270 тыс. рублей в месяц. Зарплаты электросварщиков увеличились с 286 до 430 тыс. рублей. Самой незаметной стала прибавка машинистам автокрана и спецтехники. Их зарплаты выросли на 10 тыс., до 240 тыс. рублей.

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«Причина такого роста — жесткая конкуренция компаний за соискателя, свободных кандидатов на рынке по-прежнему мало. Так как значительная часть вакансий этой сферы предполагает работу вахтовым методом, все чаще местные работодатели открывают вакансии для специалистов добычи сырья в других регионах, за пределами Тюменской области», — рассказала РБК Тюмень руководитель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

Напомним, с начала текущего года средняя зарплата вахтовых работников в Тюменской области почти достигла 169 тыс. рублей. В сравнении с 2024 годом заработок вырос на 29%.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Нефть#Зарплата#Рост зарплат
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