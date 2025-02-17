Тюменские нефтяники получили рекордную прибавку к зарплате

Posted 17 февраля, 02:58
Published 17 февраля, 02:58
Modified 17 февраля, 08:51
Updated 17 февраля, 08:51
Прибавка составила от 20 до 50 тыс. рублей. Инженеры ПТО в среднем стали получать на 20 тыс. больше — 250 тыс. рублей в месяц. У бурильщиков зарплаты выросли на 20-30 тыс., до 270 тыс. рублей в месяц. Зарплаты электросварщиков увеличились с 286 до 430 тыс. рублей. Самой незаметной стала прибавка машинистам автокрана и спецтехники. Их зарплаты выросли на 10 тыс., до 240 тыс. рублей.
«Причина такого роста — жесткая конкуренция компаний за соискателя, свободных кандидатов на рынке по-прежнему мало. Так как значительная часть вакансий этой сферы предполагает работу вахтовым методом, все чаще местные работодатели открывают вакансии для специалистов добычи сырья в других регионах, за пределами Тюменской области», — рассказала РБК Тюмень руководитель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.
Напомним, с начала текущего года средняя зарплата вахтовых работников в Тюменской области почти достигла 169 тыс. рублей. В сравнении с 2024 годом заработок вырос на 29%.