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Posted 17 февраля, 07:10

Published 17 февраля, 07:10

Modified 17 февраля, 07:12

Updated 17 февраля, 07:12

Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона за травму ученицы

Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона за травму ученицы

17 февраля 2025, 07:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тюменская семья отсудила четверть миллиона у школы, куда ходит их дочь. Девочка вернулась с урока физкультуры со сломанными руками.

Жительница Тюмени пожаловалась в прокуратуру на руководство одной из школ в Калининском районе города. Ее 10-летняя дочь сломала обе руки во время урока физкультуры и очень страдала из-за травм. Прокурор от имени пострадавшей обратился в суд за компенсацией морального вреда.

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ЧП случилось в сентябре 2024 года. Выполняя упражнение «бег с высокого старта», девочка слишком разогналась и столкнулась со стеной. В результате ребенок получил закрытое переломы обеих рук. Проверка показала, что школа не обеспечила безопасность детей во время урока.

Суд встал на сторону истца и взыскал со школы 250 тыс. рублей в пользу девочки. Прокуратура пообещала проконтролировать, чтобы пострадавшей выплатили всю сумму.

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Ранее жительница Тобольска через суд потребовала от детского сада компенсировать страдания дочери из-за перелома руки во время прогулки. Детское учреждение отказалось признавать свою вину в инциденте.

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#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Суд#Прокуратура#Школа
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