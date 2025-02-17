Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона за травму ученицы

Жительница Тюмени пожаловалась в прокуратуру на руководство одной из школ в Калининском районе города. Ее 10-летняя дочь сломала обе руки во время урока физкультуры и очень страдала из-за травм. Прокурор от имени пострадавшей обратился в суд за компенсацией морального вреда.