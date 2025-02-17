Школа в Тюмени заплатит четверть миллиона за травму ученицы

Posted 17 февраля, 07:10
Published 17 февраля, 07:10
Modified 17 февраля, 07:12
Updated 17 февраля, 07:12
Жительница Тюмени пожаловалась в прокуратуру на руководство одной из школ в Калининском районе города. Ее 10-летняя дочь сломала обе руки во время урока физкультуры и очень страдала из-за травм. Прокурор от имени пострадавшей обратился в суд за компенсацией морального вреда.
ЧП случилось в сентябре 2024 года. Выполняя упражнение «бег с высокого старта», девочка слишком разогналась и столкнулась со стеной. В результате ребенок получил закрытое переломы обеих рук. Проверка показала, что школа не обеспечила безопасность детей во время урока.
Суд встал на сторону истца и взыскал со школы 250 тыс. рублей в пользу девочки. Прокуратура пообещала проконтролировать, чтобы пострадавшей выплатили всю сумму.
Ранее жительница Тобольска через суд потребовала от детского сада компенсировать страдания дочери из-за перелома руки во время прогулки. Детское учреждение отказалось признавать свою вину в инциденте.