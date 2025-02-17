Сеть «Золотое яблоко» зашла в Тюмень

По словам маркетолога Алены Ивановой, открытие ПВЗ не сыграет большой роли в конкурентной борьбе с другими федеральными сетями по продаже парфюмерии и косметики, который сегодня работают в Тюмени. Эксперт отметила, что заказать продукцию магазина «Золотое яблоко» можно было и ранее — через интернет.