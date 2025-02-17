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Posted 17 февраля, 06:45

Published 17 февраля, 06:45

Modified 17 февраля, 06:47

Updated 17 февраля, 06:47

В Тюмени открылся ПВЗ сети «Золотое яблоко»

Сеть «Золотое яблоко» зашла в Тюмень

17 февраля 2025, 06:45
Фото: 1MI.

В Тюмени открылся ПВЗ сети «Золотое яблоко»

В Тюмени открыли пункт выдачи заказов сети магазинов «Золотое яблоко». ПВЗ расположился в деловом центре «Горький» по улице Максима Горького.

Как пояснили в пресс-службе компании «Золотого яблока», тюменский пункт выдачи стал третьим по счету в России. Информации о том, будет ли в областной столице запущен в работу магазин ЗЯ пока нет, пишет РБК Тюмень.

По словам маркетолога Алены Ивановой, открытие ПВЗ не сыграет большой роли в конкурентной борьбе с другими федеральными сетями по продаже парфюмерии и косметики, который сегодня работают в Тюмени. Эксперт отметила, что заказать продукцию магазина «Золотое яблоко» можно было и ранее — через интернет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени отложили строительство фермы по выращиванию клубники. Проект не вошел в реестр инвестиционных проектов Тюменской области на 2025 год.

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