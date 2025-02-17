Пытки женщин в 100 кг: диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки»

Антонова указывает, что при здоровом похудении нельзя деть еду на «плохую» и «хорошую». Специалист уверен, что шоколадки, суши и прочие блюда, которые в шоу показывают, как «неправильные», можно оставить в меню и при этом сбрасывать вес.