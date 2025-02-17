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Posted 17 февраля, 08:26

Published 17 февраля, 08:26

Modified 17 февраля, 08:28

Updated 17 февраля, 08:28

Диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки».

Пытки женщин в 100 кг: диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки»

17 февраля 2025, 08:26
Фото: 1MI. Диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки».

Диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки»

Многие тюменцы сейчас смотрят второй сезон шоу «Большие девочки», в котором молодые дамы весом более 100 килограммов пытаются похудеть. Однако, как считает диетолог Виктория Антонова, шоу вовсе стоит запретить, так как оно якобы может провоцировать у зрителей пищевые расстройства.

Шоу «Большие девочки» показывают на одном из федеральных каналов, что особенно беспокоит диетолога. Антонова опасается, что страдающие от лишнего веса тюменцы могут получить расстройство пищевого поведения, следуя советам из шоу.

«Участницам в десерты засунули насекомых, чтобы вызвать у них неприязнь к „неправильной“ еде. Им не помогают вписать любимые блюда в рацион, а запрещают их, говоря о том, что это „плохая“ еда. Это прямой путь к расстройству. Все это может привести к срывам и булимии в будущем», — говорит диетолог.

Антонова указывает, что при здоровом похудении нельзя деть еду на «плохую» и «хорошую». Специалист уверен, что шоколадки, суши и прочие блюда, которые в шоу показывают, как «неправильные», можно оставить в меню и при этом сбрасывать вес.

«Но не нужно стараться за неделю скидывать по 5 кг. Такой показатель будет оптимальным для месяца качественного питания и легкого спорта. Обратите внимание, что участницы первого сезона почти все набрали вес обратно, что наглядно показывает „эффективность“ программы шоу», — считает Антонова.

Специалист предлагает тюменцам отказаться от просмотра шоу и обратить на него внимание надзорных органов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что российские звезды стали отвергать бодипозитив и чаще предпочитают сбрасывать вес.

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