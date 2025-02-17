Народные приметы на Николаев день: чего нельзя делать 17 февраля

Из-за морозов традиционно старались не выходить на улицу, чтобы не заболеть. Если уж вышли, не подходите к бездомным собакам — в разгаре звериные свадьбы, возможна вспышка агрессии. По поверьям, собакой также могла обернуться нечисть. Предки верили, что нельзя надевать яркую, особенную красную одежду на Николу, чтобы нечисть вас не приметила.