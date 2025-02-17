Народные приметы на Николаев день: чего нельзя делать 17 февраля

Posted 17 февраля, 02:44
Published 17 февраля, 02:44
Modified 17 февраля, 02:46
Updated 17 февраля, 02:46
Считалось, что на Николу нечисть может особенно разгуляться. Также 17 февраля редко обходился без крепких морозов, поэтому и получил название Студеного.
Из-за морозов традиционно старались не выходить на улицу, чтобы не заболеть. Если уж вышли, не подходите к бездомным собакам — в разгаре звериные свадьбы, возможна вспышка агрессии. По поверьям, собакой также могла обернуться нечисть. Предки верили, что нельзя надевать яркую, особенную красную одежду на Николу, чтобы нечисть вас не приметила.
Остерегались стричь волосы и ногти, ходить в баню — можно получить сильный ожог. А также запрещалось:
Этот день посвящали домашней работе и мужчины, и женщины. Старались навести чистоту в доме, порядок в стойлах для животных. Считалось, что хлопоты по дому привлекут в семью достаток и удачу. Хозяйки обязательно пекли пирожки и угощали родных.
Также предки старались обязательно сходить в церковь и помолиться святому Николаю за здоровье близких.
Вечером делили наблюдениями за животными и природой. По этим признакам определяли погоду на ближайшее время. Так, волчий вой недалеко от жилища предвещал сильные морозы, а пробежки мышей по снегу — близкое тепло.