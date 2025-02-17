Магнитная буря обрушится на тюменцев 18 февраля

Posted 17 февраля, 07:53
Published 17 февраля, 07:53
Modified 17 февраля, 08:04
Updated 17 февраля, 08:04
Скорость солнечного ветра в сторону Земли снова растет, что приведет к магнитной буре.
«Земля продолжает находиться внутри потока быстрого солнечного ветра. Возможно усложнение ситуации: скорость солнечного ветра вернётся к росту, что может привести к росту индекса Kp», — пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Пик возмущения над Тюменью придется на период с 08:00 до 14:00 часов. Ожидается, что уже к 11:00 часам уровень возмущения вырастет до G1 — магнитной бури.
Пожилые и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: скачки давления, головные боли, раздражительность. Лучше во время магнитной бури меньше нервничать и снизить физические нагрузки. Также помогут прогулки на свежем воздухе, лучше отказаться от тяжелой пищи, пить побольше воды.
Только закончился пятидневный период повышенного риска магнитных бурь, в зону которого попала Тюмень. Геомагнитный фон волновался 10–16 февраля.