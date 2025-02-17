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Posted 17 февраля, 07:53

Published 17 февраля, 07:53

Modified 17 февраля, 08:04

Updated 17 февраля, 08:04

Магнитная буря обрушится на тюменцев 18 февраля

Магнитная буря обрушится на тюменцев 18 февраля

17 февраля 2025, 07:53
Фото: Изображение Midjourney.
После утреннего волнения магнитосферы обстановка вернется к спокойному состоянию. Но все изменится днем 18 февраля. Возмущения магнитосферы усилятся до уровня магнитной бури.

Скорость солнечного ветра в сторону Земли снова растет, что приведет к магнитной буре.

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«Земля продолжает находиться внутри потока быстрого солнечного ветра. Возможно усложнение ситуации: скорость солнечного ветра вернётся к росту, что может привести к росту индекса Kp», — пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Пик возмущения над Тюменью придется на период с 08:00 до 14:00 часов. Ожидается, что уже к 11:00 часам уровень возмущения вырастет до G1 — магнитной бури.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии
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Пожилые и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: скачки давления, головные боли, раздражительность. Лучше во время магнитной бури меньше нервничать и снизить физические нагрузки. Также помогут прогулки на свежем воздухе, лучше отказаться от тяжелой пищи, пить побольше воды.

Только закончился пятидневный период повышенного риска магнитных бурь, в зону которого попала Тюмень. Геомагнитный фон волновался 10–16 февраля.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Здоровье#Магнитные бури
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