Магнитная буря обрушится на тюменцев 18 февраля

Пожилые и метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: скачки давления, головные боли, раздражительность. Лучше во время магнитной бури меньше нервничать и снизить физические нагрузки. Также помогут прогулки на свежем воздухе, лучше отказаться от тяжелой пищи, пить побольше воды.