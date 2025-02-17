Источник заразы: люди рискуют ослепнуть после купания в тюменских термах

Posted 17 февраля, 07:07
Published 17 февраля, 07:07
Modified 17 февраля, 09:54
Updated 17 февраля, 09:54
Горячие источники Тюменской области давно стали популярным местом отдыха как для местных жителей, так и для туристов. Целебная минеральная вода, природная красота и расслабляющий эффект привлекают тысячи людей. Однако для тюменки Валерии Кошкаровой такое расслабление закончилось серьезным напряжением в кабинете врача.
«Мы ездили на источник, там были такие толпы народа! Мне показалось странным, что так много людей разом запустили. К тому же пару раз я видела, как подвыпившие мужики сморкались прямо в воду. Но это я заметила уже в конце, когда мы с подругами уезжали. Утром я проснулась с жжением в глазах. Я не смогла их открыть — они слиплись корочками и гноились. Я в ужасе побежала к врачу — поставили конъюнктивит. Ну все, я в источники больше ни ногой», — рассказала девушка.
Оказалось, что в последние месяцы офтальмологи всё чаще фиксируют случаи глазных инфекций, появившихся после купания в тюменских термах.
«Горячие источники — это не только про расслабление. Вода там, к сожалению, может быть источником инфекций. Чаще всего мы сталкиваемся с бактериальным конъюнктивитом, аденовирусным кератоконъюнктивитом и, что особенно опасно, акантамебным кератитом. Последний, кстати, лечится очень долго и сложно. Конечно, мы не можем без проведения расследования говорить, что в каждом случае причиной инфекции стал источник, но такая закономерность прослеживается», — рассказала «Нашему городу» офтальмолог Елизавета Карпова.
Врач отмечает, что за последние два месяца количество пациентов, которые столкнулись с воспалениями и нагноениями в глазах после посещения горячих источников, значительно возросло. Зачастую проблема дает о себе знать через 12-40 часов после купания.
По данным тюменских клиник, после посещения термальных источников пациенты нередко обращаются с жалобами на покраснение глаз, зуд, гнойные выделения и светобоязнь. Среди диагнозов лидируют: бактериальный конъюнктивит (вызывается стафилококками, стрептококками или синегнойной палочкой) и аденовирусный кератоконъюнктивит — (высококонтагиозная инфекция, передающаяся через воду). При этом инфекции привозят даже из самых дорогих и популярных источников.
Врач Карпова отмечает, что многие ошибочно полагают, что тёплая среда термальных источников (35-45°C) убивает патогены. Однако это не так. Большинство бактерий и вирусов погибают при кипячении (100°C), но в горячих источниках такие условия невозможны. Например, синегнойная палочка размножается даже при 42°C.
«К тому же дело не только в воде. Чем больше купающихся, тем выше риск занесения инфекций через кожу, слизистые или открытые раны. Ведь для посещения источника справка не нужна, а потому неизвестно, здоровый человек рядом с вами в воде или нет. Вместе с тем частицы пота, косметики, кожи создают питательную среду для микроорганизмов», — объяснила врач.
Как отмечает эколог Ирина Гаврина, вода в источниках может подвергаться системной очистке и при заполнении бассейна быть идеально чистой и безопасной, однако, как только в воду погружается первый человек, состав воды меняется и безопасность становится относительной.
«Иногда используется и хлорирование — стандартный метод обеззараживания. Однако в горячих источниках его эффективность снижается. Высокие температуры ускоряют распад хлора, требуя постоянного добавления реагентов, что экономически невыгодно для многих комплексов. К тому же природные соли и металлы могут нейтрализовать действие хлора», — объяснила Гаврина.
Вместе с тем, как гвоорят в Роспотребнадзоре, в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических и профилактических мер, вода в бассейне может стать источником распространения инфекций (дизентерии, брюшного тифа, вирусных гепатитов и других) и паразитарных заболеваний (энтеробиоза, аскаридоза и других). При превышении допустимых концентраций хлора в воде и над её поверхностью из-за нарушений в процессе обеззараживания могут возникнуть симптомы раздражения дыхательных путей. Это может проявляться в виде покраснения конъюнктивы, жжения и рези в глазах, слезотечения, сухого кашля, бронхита, частой рвоты и дерматита.
При этом база отдыха, на которой расположен горячий источник, может быть не причастна к тому, что кто-то из посетителей подхватил инфекцию. Собственник может бать привлечен лишь в том случае, если будет доказано, что заражение произошло из-за несоблюдения санитарных норм, недостаточной очистки воды или халатности в обслуживании.
«Чаще разбирательство может привести к тому, что виноват сам посетитель или другие гости. Собственники могут свести жалобу к тому, что заявитель не соблюдал требования или же другой посетитель не предупредил о своем заболевании или инфекции, чем нарушил условия пребывания. Обратите внимание на бумаги, которые вы подписываете при посещении терм», — отметил в разговоре с «Нашим городом» юрист Дмитрий Сорокин.
Однако попытаться привлечь собственника к ответственности стоит, особенно, если нанесен серьезный ущерб здоровью. Для этого нужно:
Однако тюменка, получившая конъюнктивит, после посещения терм, судиться с базой отдыха не собирается. В произошедшем она винит других посетителей.
«Может тот сморкающийся мужик виноват, может еще кто-то инфекцию притащил. Я это рассказала, чтобы предупредить других горожан гостей города о том, что глаза в источнике стоит поберечь», — говорит Кошкарова.
Офтальмолог Елизавета Карпова советует избегать контакта воды с глазами, если вы се же решились отправиться на источник. Если вы носите линзы, то выбирайте однодневные модели или специальные очки для плавания. Не трогайте глаза руками во время плавания и после выхода из источника промойте глаза — используйте бутилированную воду или капли с искусственной слезой.
Если через 12-48 часов после купания появились симптомы воспаления — немедленно обратитесь к врачу. Самолечение каплями с кортикостероидами может усугубить состояние, особенно при акантамебной инфекции.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что более 240 млн рублей власти потратят на питьевую воду для тюменцев.