Источник заразы: люди рискуют ослепнуть после купания в тюменских термах

Вместе с тем, как гвоорят в Роспотребнадзоре, в случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических и профилактических мер, вода в бассейне может стать источником распространения инфекций (дизентерии, брюшного тифа, вирусных гепатитов и других) и паразитарных заболеваний (энтеробиоза, аскаридоза и других). При превышении допустимых концентраций хлора в воде и над её поверхностью из-за нарушений в процессе обеззараживания могут возникнуть симптомы раздражения дыхательных путей. Это может проявляться в виде покраснения конъюнктивы, жжения и рези в глазах, слезотечения, сухого кашля, бронхита, частой рвоты и дерматита.