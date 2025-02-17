Грязные уловки бизнеса: тюменцы попадают под «серые» сокращения и остаются без денег

Такая практика выгодна компаниям, но крайне несправедлива по отношению к работникам. Разница между увольнением по сокращению и уходом по собственному желанию огромна. При сокращении работодатель обязан соблюдать строгую процедуру: уведомить сотрудника за два месяца, предложить ему другие вакансии (если они есть), выплатить выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, при сокращении работник имеет право на сохранение среднего заработка на период трудоустройства — до трёх месяцев. Всё это делает сокращение затратным для работодателя, поэтому многие компании идут на хитрость, уговаривая сотрудников написать заявление «по собственному желанию».