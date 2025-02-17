Грязные уловки бизнеса: тюменцы попадают под «серые» сокращения и остаются без денег

Posted 17 февраля, 07:26
Published 17 февраля, 07:26
Modified 17 февраля, 07:28
Updated 17 февраля, 07:28
В последние месяцы в Тюмени участились случаи массовых увольнений. Компании, ссылаясь на экономические трудности, сокращают штаты, но далеко не всегда делают это законно. Вместо официального сокращения работодатели часто предлагают сотрудникам написать заявление об уходе «по собственному желанию».
«Я работала в крупной компании, которая занимается строительством. Еще в конце прошлого года начались сокращения, хотя неправильно будет так их называть. Людей просто вызывали в кабинет в конце рабочего дня и выходили они уже подписав заявление „по собственному“. И вот меня тоже вызвали. Сказали, что мне нужно взять на себя обязанности еще одной полноценной ставки или же со мной попрощаются. Я потребовала пересмотр трудового договора и надбавку к зарплате, после чего меня попросили уйти. Возмутиться не получилось, мне пригрозили, что посодействуют тому, что я уже никуда не устроюсь в Тюмени», — рассказала тюменка Дарья И.
Так девушка осталась без работы и с ипотекой, которую теперь выплачивать будет проблематично. Однако Дарья отмечает, что тяжелее всего не ей, а тем, кто на этом месте работы оформлял IT-ипотеку, ведь увольнение — нарушение условий госпрограммы, котоаря может повлечь пересмотр кредита и переоформление по текущей ставке.
«Без компенсации искать новую работу гораздо сложнее, а в трудовой книжке стоит моя же подпись. Я чувствую, что меня обманули», — говорит Дарья.
По официальным данным, с марта в компаниях региона начнется новая волна сокращений. Предполагается, что под нее попадут около 400 человек. Однако уже сейчас сотрудники даже крупных компаний понимают, что реальная волна увольнений может быть куда мощнее, ведь значительную часть рабочих могут «убрать по тихому».
Почему работодатели настаивают на уходе «по собственному желанию»? Причин несколько, о них «Нашему городу» рассказала специалист по найму Кристина Коркина. Во-первых, это дешевле. Не нужно выплачивать пособия и компенсации. Во-вторых, это быстрее. Сотрудник может быть уволен в тот же день, без двухмесячного срока предупреждения. В-третьих, это безопаснее для компании. Если работник уходит «по собственному желанию», он не может оспорить увольнение в суде.
«Однако далеко не все сотрудники понимают, что, подписывая заявление об уходе, они лишают себя законных прав. Многие соглашаются под давлением: работодатель угрожает, обещает „плохую“ запись в трудовой или просто создаёт невыносимые условия труда. В таких случаях важно помнить: увольнение по собственному желанию должно быть добровольным. Если вас принуждают к этому, вы имеете полное право отказаться», — говорит специалист.
Такая практика выгодна компаниям, но крайне несправедлива по отношению к работникам. Разница между увольнением по сокращению и уходом по собственному желанию огромна. При сокращении работодатель обязан соблюдать строгую процедуру: уведомить сотрудника за два месяца, предложить ему другие вакансии (если они есть), выплатить выходное пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, при сокращении работник имеет право на сохранение среднего заработка на период трудоустройства — до трёх месяцев. Всё это делает сокращение затратным для работодателя, поэтому многие компании идут на хитрость, уговаривая сотрудников написать заявление «по собственному желанию».
«Увольнение по собственному желанию — это совсем другая история. В этом случае работник добровольно отказывается от своей должности, а значит, теряет все гарантии, предусмотренные при сокращении. Никаких выходных пособий, компенсаций или сохранения заработка на период поиска новой работы. Более того, запись в трудовой книжке об уходе по собственному желанию может вызвать вопросы у будущих работодателей. Почему человек ушёл сам? Были ли у него конфликты на предыдущем месте работы? Всё это ставит сотрудника в невыгодное положение», — указывает Коркина.
Юрист по трудовому праву Екатерина Носкова поясняет, что схема с принуждением к увольнению «по собственному желанию» — это классика.
«Работодатели знают, что люди боятся судебных разбирательств, плохих записей в трудовой или просто не осведомлены о своих правах. Они создают искусственный стресс: угрожают, меняют условия труда, сокращают зарплату. Это грязные уловки большого бизнеса. В такой ситуации человек подписывает заявление, даже не пытаясь бороться. Но важно понимать: если вы подали заявление под давлением, это можно оспорить. Нужны доказательства — переписки, аудиозаписи, свидетельские показания», — указывает специалист.
Более того, есть ситуации, когда работодатель вообще не имеет права уволить сотрудника, даже под видом сокращения. Например, нельзя уволить беременную женщину, за исключением случаев ликвидации компании. Также защищены работники, находящиеся на больничном или в отпуске. Если сотрудник является единственным кормильцем в семье или имеет на иждивении ребёнка-инвалида, его увольнение также может быть оспорено в суде.
Что делать, если работодатель настаивает на уходе «по собственному желанию»? Во-первых, не подписывайте никаких документов под давлением. Во-вторых, изучите свои права. Трудовой кодекс РФ чётко регулирует процедуру сокращения, и если работодатель её нарушает, вы можете обратиться в трудовую инспекцию или суд. В-третьих, собирайте доказательства. Если вам угрожают, создают невыносимые условия труда или отказываются выплачивать положенные компенсации, фиксируйте это: записывайте разговоры, сохраняйте переписки, собирайте свидетельские показания.
Если вы уже подписали заявление об уходе, но понимаете, что сделали это под давлением, у вас всё ещё есть шанс оспорить увольнение. Обратитесь в трудовую инспекцию или суд с заявлением о признании увольнения незаконным. Если суд встанет на вашу сторону, работодателя обяжут восстановить вас на работе и выплатить компенсацию за вынужденный прогул.
Ситуация с массовыми увольнениями в Тюмени вызывает серьёзное беспокойство. С одной стороны, экономические трудности — это реальность, с которой сталкиваются многие компании. С другой — работодатели не должны перекладывать свои проблемы на сотрудники, нарушая их права. Увольнение по сокращению — это сложный и затратный процесс, но он существует не просто так. Он призван защитить работников от несправедливости и дать им время на поиск новой работы.
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