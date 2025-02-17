Голову снесу: На съемках реалити-шоу тюменец чуть не подрался с участником команды

Еще до съемок шоу некоторые участники вместе с Солдатовым договорились объединиться в группы и таким образом собирали голоса против тюменца. Выяснилось, что у Зубенко также были договоренности с Остапом. От этого Зубенко пришел в ярость и обозвал Солдатова лжецом.