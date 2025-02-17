nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 16:59

Published 17 февраля, 16:59

Modified 17 февраля, 17:01

Updated 17 февраля, 17:01

Голову снесу: На съемках реалити-шоу тюменец чуть не подрался с участником команды

Голову снесу: На съемках реалити-шоу тюменец чуть не подрался с участником команды

17 февраля 2025, 16:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Конфликт
Тюменец Андрей Зубенко стал участником скандала с Остапом Солдатовым, с которым они планировали объединиться в коалицию. Серия вышла на телеканале ТНТ в минувшее воскресенье.

Из-за деления на коалиции разногласия начались между участниками шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» Андреем Зубенко из Тюменской области и Остапом Солдатовым.

Еще до съемок шоу некоторые участники вместе с Солдатовым договорились объединиться в группы и таким образом собирали голоса против тюменца. Выяснилось, что у Зубенко также были договоренности с Остапом. От этого Зубенко пришел в ярость и обозвал Солдатова лжецом.

«Я думал, что если ты не затормозишь, я голову тебе снесу, и она улетит в яблоки», — сказал Зубенко.

Конфликт смогла постановить ведущая Ляйсан Утяшева.

В Тюмени взятка таможеннику обернулась штрафом в 1 млн 400 тысяч рублей
Узнать подробнее

Андрей Зубенко становится второй раз участником реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Он успел себя зарекомендовать, как сильного и уверенного игрока. Битву сезонов тюменец начал с успешного испытания на память, в котором он почти без ошибок расставил музыкантов и их инструментами.

Читайте также:
Пытки женщин в 100 кг: диетолог призвала тюменцев «отменить» шоу «Большие девочки»«Странный монтаж»: тюменца вырезали из эфира шоу, в котором он борется за призТюменский певец выиграл 300 тысяч рублей в популярном TV-шоу
#Ксения Мальчева#Тюмень#Конфликт#ТНТ#Реалити-шоу#Андрей Зубенко
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика