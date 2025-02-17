Голову снесу: На съемках реалити-шоу тюменец чуть не подрался с участником команды

Posted 17 февраля, 16:59
Published 17 февраля, 16:59
Modified 17 февраля, 17:01
Updated 17 февраля, 17:01
Из-за деления на коалиции разногласия начались между участниками шоу «Выжить в Самарканде. Битва сезонов» Андреем Зубенко из Тюменской области и Остапом Солдатовым.
Еще до съемок шоу некоторые участники вместе с Солдатовым договорились объединиться в группы и таким образом собирали голоса против тюменца. Выяснилось, что у Зубенко также были договоренности с Остапом. От этого Зубенко пришел в ярость и обозвал Солдатова лжецом.
«Я думал, что если ты не затормозишь, я голову тебе снесу, и она улетит в яблоки», — сказал Зубенко.
Конфликт смогла постановить ведущая Ляйсан Утяшева.
Андрей Зубенко становится второй раз участником реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Он успел себя зарекомендовать, как сильного и уверенного игрока. Битву сезонов тюменец начал с успешного испытания на память, в котором он почти без ошибок расставил музыкантов и их инструментами.