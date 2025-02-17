Два ребенка пострадали на тюменской трассе из-за лихачки за рулем

В обоих автомобилях были дети, они пострадали. 11-летнему пассажиру из «Киа» медики оказали помощь на месте. А вот четырехлетнюю девочку из «Фольксвагена» вместе с родителями отвезли в больницу в Тобольске. Виновница ДТП не пострадала.