nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 05:28

Published 17 февраля, 05:28

Modified 17 февраля, 05:30

Updated 17 февраля, 05:30

Два ребенка пострадали в ДТП на тюменской трассе

Два ребенка пострадали на тюменской трассе из-за лихачки за рулем

17 февраля 2025, 05:28
Фото: 1MI.

Два ребенка пострадали в ДТП на тюменской трассе

Сюжет
ДТП
Две иномарки столкнулись на тюменской трассе около Тобольска. Предварительно, причиной стал выезд на встречную полосу. А итогом — четверо пострадавших.

Авария произошла 211-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 16 февраля. Предварительно, 37-летняя женщина за рулем «Киа Рио» решила обогнать идущий впереди автомобиль, но не убедилась в безопасности маневра. Машина вылетела на встречку, где врезалась «Фольксваген Поло», рассказали очевидцы паблику «Типичный Тобольск».

Иномарка сбила школьницу на переходе в Тюмени
Узнать подробнее

В обоих автомобилях были дети, они пострадали. 11-летнему пассажиру из «Киа» медики оказали помощь на месте. А вот четырехлетнюю девочку из «Фольксвагена» вместе с родителями отвезли в больницу в Тобольске. Виновница ДТП не пострадала.

Фото: паблик «Типичный Тобольск»

Отмечается, что пострадавшую девочку перевозили без автокресла. Это возмутило тюменцев. В комментариях в соцсети предложили собрать денег пострадавшей семье на автокресло для ребенка, чтобы он был в большей безопасности.

Тюменские дорожники ввели ограничение скорости на месте смертельного ДТП
Узнать подробнее
«По трассе без кресла. „Любят“ родители своего ребёнка», «Куда перечислить недородителям на кресло? А то машину купили, на кресло не хватило», — написали неравнодушные читатели.

Ранее один человек погиб, трое пострадали в жуткой аварии на трассе Курган — Тюмень. В результате столкновения иномарку с четырьмя людьми внутри буквально вывернуло наизнанку.

Читайте также:
Пленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывноеВ Тюменской области за рулем мотоблока погиб пенсионерВ Тобольске насмерть сбили пешехода
#Марина Коржина#Происшествия#Транспорт#Тюменская область#ДТП#Тобольск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика