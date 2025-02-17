Два ребенка пострадали на тюменской трассе из-за лихачки за рулем

Posted 17 февраля, 05:28
Published 17 февраля, 05:28
Modified 17 февраля, 05:30
Updated 17 февраля, 05:30
Авария произошла 211-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 16 февраля. Предварительно, 37-летняя женщина за рулем «Киа Рио» решила обогнать идущий впереди автомобиль, но не убедилась в безопасности маневра. Машина вылетела на встречку, где врезалась «Фольксваген Поло», рассказали очевидцы паблику «Типичный Тобольск».
В обоих автомобилях были дети, они пострадали. 11-летнему пассажиру из «Киа» медики оказали помощь на месте. А вот четырехлетнюю девочку из «Фольксвагена» вместе с родителями отвезли в больницу в Тобольске. Виновница ДТП не пострадала.
Отмечается, что пострадавшую девочку перевозили без автокресла. Это возмутило тюменцев. В комментариях в соцсети предложили собрать денег пострадавшей семье на автокресло для ребенка, чтобы он был в большей безопасности.
«По трассе без кресла. „Любят“ родители своего ребёнка», «Куда перечислить недородителям на кресло? А то машину купили, на кресло не хватило», — написали неравнодушные читатели.
Ранее один человек погиб, трое пострадали в жуткой аварии на трассе Курган — Тюмень. В результате столкновения иномарку с четырьмя людьми внутри буквально вывернуло наизнанку.