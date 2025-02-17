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Posted 17 февраля, 10:29

Published 17 февраля, 10:29

Modified 17 февраля, 10:31

Updated 17 февраля, 10:31

Долгострой в Тюмени на улице Логунова будет изъят властями

Долгострой в Тюмени на улице Логунова будет изъят властями

17 февраля 2025, 10:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюменские власти подали иск к застройщику компании «Теннис-Палас», который возводит здание на улице Александра Логунова. Долгострой планируют продать на публичных торгах.

В Тюмени собираются изъять долгострой, который находится у ТЦ «Солнечный», по улице Александра Логунова. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

К ООО «Теннис-Палас» предъявлен иск об изъятии данного незавершенного объекта строительства. С иском выступил региональный департамент имущественных отношений, дело рассматривает Арбитражный суд Тюменской области.

Долгострой планируется продать с помощью публичных торгов, судебное разбирательство назначено на 24 февраля.

Также в материалах дела указано, что ответчик с предъявленным иском не согласен, о чем представил отзыв.

Известно, что строительство здания, где ранее планировали открыть культурно-оздоровительный центр, началось еще в 2008 году. Застройщик обещал сдать его к концу 2026 года.

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Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что здание-долгострой на улице Логунова достроят в 2024 году, позже срок окончания строительства перенесли еще на два года.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Строительство#Арбитражный суд#Иск#Долгострой#Теннис-Палас#Публичные торги
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