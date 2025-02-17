Долгострой в Тюмени на улице Логунова будет изъят властями

Posted 17 февраля, 10:29
Published 17 февраля, 10:29
Modified 17 февраля, 10:31
Updated 17 февраля, 10:31
В Тюмени собираются изъять долгострой, который находится у ТЦ «Солнечный», по улице Александра Логунова. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
К ООО «Теннис-Палас» предъявлен иск об изъятии данного незавершенного объекта строительства. С иском выступил региональный департамент имущественных отношений, дело рассматривает Арбитражный суд Тюменской области.
Долгострой планируется продать с помощью публичных торгов, судебное разбирательство назначено на 24 февраля.
Также в материалах дела указано, что ответчик с предъявленным иском не согласен, о чем представил отзыв.
Известно, что строительство здания, где ранее планировали открыть культурно-оздоровительный центр, началось еще в 2008 году. Застройщик обещал сдать его к концу 2026 года.
Ранее в Главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что здание-долгострой на улице Логунова достроят в 2024 году, позже срок окончания строительства перенесли еще на два года.