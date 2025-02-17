Для выпускников 9 классов в Тюменской области упростят ОГЭ

Инициатива заставила нервничать девятиклассников и их родителей: они обеспокоены, что при поступлении может не хватить баллов из-за меньшего числа экзаменов. Но Абрамченко подчеркнула, что благодаря новым правилам система «не потеряет ни одного ребенка».