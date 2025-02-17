Для выпускников 9 классов в Тюменской области упростят ОГЭ

Posted 17 февраля, 09:19
Published 17 февраля, 09:19
Modified 17 февраля, 09:21
Updated 17 февраля, 09:21
«Для таких детей в пяти регионах — участниках пилотного проекта: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях и республике Северная Осетия-Алания, будут упрощены процедуры сдачи экзаменов», — пояснила зампред Госдумы Виктория Абрамченко.
Инициатива заставила нервничать девятиклассников и их родителей: они обеспокоены, что при поступлении может не хватить баллов из-за меньшего числа экзаменов. Но Абрамченко подчеркнула, что благодаря новым правилам система «не потеряет ни одного ребенка».
Тот же законопроект разрешит регионам установить минимальный балл для успешного прохождения итоговой аттестации в 9 классе. Упрощение процедуры позволит большему числу школьников освоить рабочие специальности.
«Таким образом мы не потеряем ни одного ребенка — все ребята, которые хотят получить специальности, выучиться на востребованные профессии, причем, бесплатно на бюджетной основе», — приводит слова Абрамченко пресс-служба партии «Единая Россия».
По ее словам, власти договорились с рядом предприятий в пилотных регионах, чтобы выпускники ССУЗов с востребованными специальностями могли устроиться на работу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению законопроекта список регионов расширят. Многие субъекты попросили включить их в пилотный проект, чтобы и их выпускники могли сдавать два ОГЭ вместо четырех, рассказали в пресс-службе Госдумы.
«Наш Город» сообщал, что правительство РФ и комитет Госдумы одобрили идею упростить получение аттестатов для школьников. Выпускники 9 классов в Тюменской области и еще четырех регионах смогут воспользоваться послаблением раньше других.