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Posted 17 февраля, 09:19

Published 17 февраля, 09:19

Modified 17 февраля, 09:21

Updated 17 февраля, 09:21

Для выпускников 9 классов в Тюменской области упростят ОГЭ

Для выпускников 9 классов в Тюменской области упростят ОГЭ

17 февраля 2025, 09:19
Фото: 1MI.
Госдума одобрила в первом чтении инициативу сократить число экзаменов для девятиклассников. Нацеленные на поступление в училища и техникумы выпускники смогут готовиться только к экзаменам по русскому языку и математике.
«Для таких детей в пяти регионах — участниках пилотного проекта: Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях и республике Северная Осетия-Алания, будут упрощены процедуры сдачи экзаменов», — пояснила зампред Госдумы Виктория Абрамченко.

Инициатива заставила нервничать девятиклассников и их родителей: они обеспокоены, что при поступлении может не хватить баллов из-за меньшего числа экзаменов. Но Абрамченко подчеркнула, что благодаря новым правилам система «не потеряет ни одного ребенка».

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Тот же законопроект разрешит регионам установить минимальный балл для успешного прохождения итоговой аттестации в 9 классе. Упрощение процедуры позволит большему числу школьников освоить рабочие специальности.

«Таким образом мы не потеряем ни одного ребенка — все ребята, которые хотят получить специальности, выучиться на востребованные профессии, причем, бесплатно на бюджетной основе», — приводит слова Абрамченко пресс-служба партии «Единая Россия».

По ее словам, власти договорились с рядом предприятий в пилотных регионах, чтобы выпускники ССУЗов с востребованными специальностями могли устроиться на работу.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что ко второму чтению законопроекта список регионов расширят. Многие субъекты попросили включить их в пилотный проект, чтобы и их выпускники могли сдавать два ОГЭ вместо четырех, рассказали в пресс-службе Госдумы.

«Наш Город» сообщал, что правительство РФ и комитет Госдумы одобрили идею упростить получение аттестатов для школьников. Выпускники 9 классов в Тюменской области и еще четырех регионах смогут воспользоваться послаблением раньше других.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Экзамены#ОГЭ
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