Денег нет, но вы держитесь: федералы отказались от расчистки тюменской Туры

Изначально в проекте протяженность зоны расчистки Туры в границах города Тюмени составляла 30,1 километра, стоимость работ оценивали в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии предложение откорректировали по рекомендации Росводресурсов — протяженность участка, на котором предполагается провести работы по оздоровлению, сократили до 5,02 километра — от устья реки Тюменка до улицы Мельникайте. Кроме того, мероприятия по расчистке русла тюменской Туры разбили на этапы с целью достижения максимального эффекта от реализации мероприятия, а также в связи с высокой стоимостью данных работ.