Денег нет, но вы держитесь: федералы отказались от расчистки тюменской Туры

Posted 17 февраля, 06:31
Published 17 февраля, 06:31
Modified 17 февраля, 06:34
Updated 17 февраля, 06:34
Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в 2025 году денежные средства на реализацию мероприятий по очистке русла Туры из федерального бюджета выделены не будут.
«Департамент планирует направить заявку о включении мероприятия по расчистке реки Туры (включая разработку ПСД) в перечень мероприятий федерального проекта „Вода России“ на 2026 год. Параметры заявки и область расчистки остаются прежними: протяженность расчистки — 5,02 километра. Стоимость работ по расчистке станет известна после разработки проектно-сметной документации на проведение работ», — пояснили в инфоцентре.
Изначально в проекте протяженность зоны расчистки Туры в границах города Тюмени составляла 30,1 километра, стоимость работ оценивали в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии предложение откорректировали по рекомендации Росводресурсов — протяженность участка, на котором предполагается провести работы по оздоровлению, сократили до 5,02 километра — от устья реки Тюменка до улицы Мельникайте. Кроме того, мероприятия по расчистке русла тюменской Туры разбили на этапы с целью достижения максимального эффекта от реализации мероприятия, а также в связи с высокой стоимостью данных работ.
Напомним, первую заявку о включении реки в федеральный экологический проект «Вода России» тюменские власти направляли в Росводресурсы в 2024 году. В августе от ведомства поступил ответ о возможности рассмотрения мероприятия по расчистке реки Тура после определения объемов финансирования на 2025 и плановый период 2026–2027 гг.
Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Туре в этом году может опуститься до критических значений. Причиной тому станет малоснежная зима и слишком быстрое таяние снега из-за ранней весны и температуры воздуха, превышающей климатическую норму.