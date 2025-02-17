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Posted 17 февраля, 06:31

Published 17 февраля, 06:31

Modified 17 февраля, 06:34

Updated 17 февраля, 06:34

Федералы отказались финансировать расчистку русла тюменской Туры

Денег нет, но вы держитесь: федералы отказались от расчистки тюменской Туры

17 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.

Федералы отказались финансировать расчистку русла тюменской Туры

Сюжет
Тура
Заявку тюменских властей на включение мероприятий по очистке реки Тура в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» в Росводресурсы отклонили во второй раз.

Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, в 2025 году денежные средства на реализацию мероприятий по очистке русла Туры из федерального бюджета выделены не будут.

«Департамент планирует направить заявку о включении мероприятия по расчистке реки Туры (включая разработку ПСД) в перечень мероприятий федерального проекта „Вода России“ на 2026 год. Параметры заявки и область расчистки остаются прежними: протяженность расчистки — 5,02 километра. Стоимость работ по расчистке станет известна после разработки проектно-сметной документации на проведение работ», — пояснили в инфоцентре.

Изначально в проекте протяженность зоны расчистки Туры в границах города Тюмени составляла 30,1 километра, стоимость работ оценивали в 2,4 миллиарда рублей. Впоследствии предложение откорректировали по рекомендации Росводресурсов — протяженность участка, на котором предполагается провести работы по оздоровлению, сократили до 5,02 километра — от устья реки Тюменка до улицы Мельникайте. Кроме того, мероприятия по расчистке русла тюменской Туры разбили на этапы с целью достижения максимального эффекта от реализации мероприятия, а также в связи с высокой стоимостью данных работ.

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Напомним, первую заявку о включении реки в федеральный экологический проект «Вода России» тюменские власти направляли в Росводресурсы в 2024 году. В августе от ведомства поступил ответ о возможности рассмотрения мероприятия по расчистке реки Тура после определения объемов финансирования на 2025 и плановый период 2026–2027 гг.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень воды в Туре в этом году может опуститься до критических значений. Причиной тому станет малоснежная зима и слишком быстрое таяние снега из-за ранней весны и температуры воздуха, превышающей климатическую норму.

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