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Posted 17 февраля, 06:35

Published 17 февраля, 06:35

Modified 17 февраля, 06:37

Updated 17 февраля, 06:37

Дефицит кадров в Тюменской области пошел на убыль

Дефицит кадров в Тюменской области пошел на убыль

17 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI.
Дефицит работников в Тюменской области ослаб. Центробанк заявил о стабилизации на рынке труда в регионе. По данным регулятора, тюменским компаниям помогли мигранты.

Вакансий в Тюменской области и в целом в УРФО до сих пор больше, чем кандидатов на рабочие места. Но приток мигрантов помог справиться с основным дефицитом, отметили в ЦБ РФ.

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«В декабре 2024 — январе 2025 года дефицит кадров сохранялся, но на рынке наметились отдельные признаки стабилизации. К концу 2024 года потребность в привлечении нового персонала начала снижаться: количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться», — говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

В течение прошлого года больше всего работников не хватало на производстве, в сельском хозяйстве, в сфере перевозок, строительстве, медицине. «Исправить ситуацию» помог приток трудовых мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья.

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Работодатели боролись за кадры повышением зарплат, улучшением условий труда, бонусами. Также владельцы предприятий покупали новое оборудование и оптимизировали производство, чтобы снизить потребность в участии людей.

По данным ЦБ РФ, в ноябре 2024 года зарплаты заметнее выросли в аграрном секторе — на 19%, в торговле — на 16%, строительстве и добыче полезных ископаемых — на 14%.

В феврале в Тюменской области 19,4 тыс. рабочих мест ждут своих кандидатов. Лидером по дефициту кадров стала строительная отрасль. В Тюменской области остро не хватает монтажников и бетонщиков.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Вакансии#Рынок труда#ЦБ РФ
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