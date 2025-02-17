Дефицит кадров в Тюменской области пошел на убыль

Posted 17 февраля, 06:35
Published 17 февраля, 06:35
Modified 17 февраля, 06:37
Updated 17 февраля, 06:37
Вакансий в Тюменской области и в целом в УРФО до сих пор больше, чем кандидатов на рабочие места. Но приток мигрантов помог справиться с основным дефицитом, отметили в ЦБ РФ.
«В декабре 2024 — январе 2025 года дефицит кадров сохранялся, но на рынке наметились отдельные признаки стабилизации. К концу 2024 года потребность в привлечении нового персонала начала снижаться: количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться», — говорится в новом докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».
В течение прошлого года больше всего работников не хватало на производстве, в сельском хозяйстве, в сфере перевозок, строительстве, медицине. «Исправить ситуацию» помог приток трудовых мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья.
Работодатели боролись за кадры повышением зарплат, улучшением условий труда, бонусами. Также владельцы предприятий покупали новое оборудование и оптимизировали производство, чтобы снизить потребность в участии людей.
По данным ЦБ РФ, в ноябре 2024 года зарплаты заметнее выросли в аграрном секторе — на 19%, в торговле — на 16%, строительстве и добыче полезных ископаемых — на 14%.
В феврале в Тюменской области 19,4 тыс. рабочих мест ждут своих кандидатов. Лидером по дефициту кадров стала строительная отрасль. В Тюменской области остро не хватает монтажников и бетонщиков.