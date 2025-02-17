5 простых оригинальных идей: что можно сделать из пластиковых бутылок

Тюменцам показали, что можно сделать из пластиковых бутылок

Горшки для выращивания рассады с автополивом и мини-парник Органайзер для дома из пластиковых бутылок своими руками Поделки из пластиковых бутылок ловушка для насекомых Пластиковые цветы: украшаем интерьер Фигурки животных для сада и дачи: пингвин

Мы сразу отправляем пластиковые бутылки в мусорку, не задумываясь, что их можно использовать в быту. Но их можно применить в домашних условиях: создать полезные вещи для кухни, интересные предметы для интерьера. В этой подборке мы собрали пять оригинальных идей для поделок из ПЭТ бутылок.

Как правило, пластиковые бутылки для напитков производятся из полиэтилентерефталата (или сокращённо ПЭТ). Этот материал обладает упругостью, гибкостью, прозрачностью и высокой надежностью, а также считается безопасным для хранения пищевых продуктов. Существует много креативных способов, как можно использовать такие бутылки. Сегодня мы расскажем о нескольких из них, которые станут полезной находкой для жителей Тюменской области. Горшки для выращивания рассады с автополивом и мини-парник Они родились летом или осенью: назван топ-5 лучших жен среди знаков зодиака Узнать подробнее Сделать из пластиковой бутылки настоящий горшок с системой автополива для рассады очень легко: понадобится всего одна пластиковая бутылка. . Фото: скриншот с сайта. https://www.ogorod.ru Для того, чтобы сделать полноценные горшки для рассады, возьмите пластиковую бутылку. Дадим полезный совет: перед работой тщательно сполосните и просушите емкость. Итак, первая идея вторичного использования пластиковых бутылок — это горшки для рассады. Если вы заядлый садовод или цветочница, то этот лайфхак точно поможет сберечь ваш кошелек. Сделать из пластиковой бутылки настоящий горшок с системой автополива для рассады очень легко. Для этого сначала разрежьте бутылку пополам, горизонтально. Её верхняя половина послужит контейнером для растения, а нижняя будет выполнять роль поддона. Отступив от края горлышка около 7-9 сантиметров, сделайте несколько отверстий. Далее две тканевые полоски длиной 10 см и шириной 2,5 см, обладающие хорошими впитывающими свойствами, протяните через горлышко бутылки. Один конец должен находиться в воде, а другой — в почве. Таким способом земля будет всё время увлажняться. Главное, не забывать проверять уровень воды в поддоне. Кроме того, пластиковая бутылка пригодится для создания мини-парника для сеянцев: отрежьте нижнюю часть бутылки и вкопайте оставшуюся верхнюю часть в грунт. А чтобы сеянцы не запрели с помощью крышки можно регулировать систему проветривания. Такая конструкция поможет защитить растения от слизней и других вредителей. Главное, что эти поделки из пластиковых бутылок можно сделать самостоятельно буквально за 5 минут . Органайзер для дома из пластиковых бутылок своими руками Видео: @igorgladnikov. www.tiktok.com . Дать бутылке вторую жизнь можно, изготовив полезный органайзер для дома. Дать бутылке вторую жизнь можно, изготовив полезный органайзер для дома. Этот вариант немного посложнее: возьмите 5 пластиковых бутылок размером 0,3 или 0,5 литра и одну деревянную рейку. Сначала начертите на рейке по уголку необходимую длину — 70 сантиметров (ориентируйтесь на стену, на которую потом прикрутите органайзер). После этого по начерченной линии нужно отпилить рейку ручной пилой. На концах рейки просверлите отверстия. Теперь понадобится небольшая стеклянная банка. Установите маркер на неё и начертите черту вокруг каждой пластиковой бутылки. По этой линии разрежьте каждую емкость пополам. Так, мы получим готовые стаканчики одинакового размера. Затем понадобятся 5 саморезов, шуруповёрт и отвертка. Шуруповертом сделайте отверстия сквозь каждый пластиковый стакан и саморезами прикрутите их к рейке с помощью отвёртки. А готовый органайзер прикрутите к стене в хозблоке, мастерской или на кухне. Вещи, которые раньше беспорядочно валялись повсюду, теперь никуда не потеряются! Поделки из пластиковых бутылок ловушка для насекомых Этот гаджет из пластиковой бутылки пригодится многим дачникам в летний сезон. . Фото: @nairaguliyan, скриншот из видео. www.tiktok.com Этот гаджет из пластиковой бутылки пригодится многим дачникам в летний сезон. Он прост в изготовлении и заменит дорогостоящие репелленты в жаркий сезон. Ограничить количество насекомых в вашем доме можно с помощью практичной и безопасной ловушки, которую легко изготовить из пластиковой бутылки. Причём сделать можно неограниченное количество, на весь участок. Для этого нам понадобится 1,5-литровая пластиковая бутылка. Разрежьте её на две половины так, чтобы верхняя часть была не больше 10-15 сантиметров. Затем нижнюю часть заполните сладким раствором — идеально подойдут вода с сахаром и дрожжами. После этого возьмите верхний срез бутылки и поместите его в нижний, направив горлышко вниз. Насекомые, привлеченные сладким ароматом, будут залетать внутрь конструкции, но выбраться уже не смогут. Пластиковые цветы: украшаем интерьер День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля Узнать подробнее Цветы из пластиковых бутылок идеально подходят для декора, как на даче, так и дома. . Фото: @www.tiktok.comwww_1315, скриншот из видео. www.tiktok.com Цветы из пластиковых бутылок идеально подходят для декора, как на даче, так и дома. Дайте волю фантазии, и вы будете удивлены, сколько много всего можно сделать вместе с детьми. Для изготовления оригинального украшения возьмите пластиковую бутылку. Сначала нужно отрезать дно — оно послужит основой для цветка и его верхних лепестков. Далее с помощью ножниц вырезаем четыре лепестка желаемой формы. После этого обработайте края лепестков, немного оплавив их спичками или зажигалкой. Не забудьте также вырезать от четырех до шести лепестков из остального корпуса бутылки. Приклейте их к подготовленной основе, создавая, таким образом, гармоничную композицию. Фигурки животных для сада и дачи: пингвин Фигурки животных и птиц могут стать прекрасным украшением вашего интерьера и добавить в пространство яркие акценты. . Фото: @www.tiktok.comwww_1315, скриншот из видео. www.tiktok.com Фигурки животных и птиц могут стать прекрасным украшением вашего интерьера и добавить в пространство яркие акценты. Изготавливая из пластиковых бутылок оригинальные цветочные горшки и другие полезные изделия, вы можете поэкспериментировать с формами и создать интересные модели. Например, при вырезании бутылки для создания цветочного горшка попробуйте сделать края в виде милых треугольных ушек. Затем раскрасьте получившийся горшок, добавив глазки, носик и рот — в итоге у вас получится очаровательный котик. Также можно создавать фигуры собак, енотов, лисиц и других любимых животных. Если же ваша цель — создать декоративные элементы в виде животных или птиц, начните с простых моделей, таких как пингвины или свинки, которые идеально подойдут для начинающих. Инструкция, как сделать пингвина: Чтобы сделать пингвина, сначала отмерьте около 1/3 бутылки от нижнего края и аккуратно отрежьте её. Эта часть станет основой для тела. Затем возьмите другую бутылку и тоже отрежьте её нижнюю часть, но на этот раз немного меньше. Используйте бумажный скотч, чтобы соединить две детали. Затем покройте спину черной акриловой краской, а живот и мордочку — белой. Как только краска высохнет, нарисуйте пингвину клюв и глаза. Добавить ярких деталей можно с помощью головного убора и помпона на ней. Инструкция, как сделать свинку из пластиковой бутылки 5 литров: Фото: domnomore.com. https://gdemoideti.ru Фигурка свинки изготавливается из 5-литровой пластиковой бутылки. . Чтобы создать фигурку свинки, вам понадобится пластиковая бутылка в 5 литров. Уложите её горизонтально, и от верхней части литровых бутылок отрежьте «лапки». Вырезанные ушки прикрепите сверху, а в качестве пятачка используйте крышку пятилитровой тары. Для глаз можно взять пуговицы, которые отлично подойдут, а для хвоста подойдет кусочек провода. Завершите процесс, покрасив ваш шедевр в нежно-розовый цвет. Тюменский урбанист раскритиковал идею превращения Тюмени в город-музей Узнать подробнее Напомним, ранее мы публиковали полезные советы для дачников, как и когда подготовить рассаду огородникам в Тюменской области. С рекомендациями можно ознакомиться — здесь. 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