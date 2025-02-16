nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 04:12

Published 16 февраля, 04:12

Modified 16 февраля, 04:14

Updated 16 февраля, 04:14

В Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые сферы

В Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые сферы

16 февраля 2025, 04:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Данные о заработной плате в регионе опубликовал Тюменьстат. По информации ведомства, в целом за период с января по ноябрь 2024 года размер средней зарплаты в Тюменской области увеличился на 16,4% и достиг 80,1 тысячи рублей.

По данному показателю регион занял третье место среди субъектов Уральского федерального округа. На первых местах традиционно расположились Ямал и Югра со средним заработком 159,8 и 118,6 тысячи рублей соответственно.

В перечень самых высокооплачиваемых вошли традиционно следующие отрасли: сфера добычи нефти и газа, где средний заработок составил 214,6 тысячи рублей, сфера производства химвеществ и химпродуктов (средняя зарплата 188,5 тысячи рублей), добычи полезных ископаемых (180 тысяч рублей), отрасль научных исследований и разработок (средняя зарплата 163,4 тысячи рублей) и воздушного и космического транспорта (152 тысячи рублей).

Сколько зарабатывают начальники ТОСЭР и тюменской противопожарной службы
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли изготовители конфет, художники, дояры.

Читайте также:
В Тюмени сегодня похолодает до -23В Тюмени девушка с бутылкой в руках таскала маленького ребенка «за шкирку»Завод по производству гуаровой камеди построят в Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Тюменьстат#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика