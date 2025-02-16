В Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые сферы

Posted 16 февраля, 04:12
Published 16 февраля, 04:12
Modified 16 февраля, 04:14
Updated 16 февраля, 04:14
По данному показателю регион занял третье место среди субъектов Уральского федерального округа. На первых местах традиционно расположились Ямал и Югра со средним заработком 159,8 и 118,6 тысячи рублей соответственно.
В перечень самых высокооплачиваемых вошли традиционно следующие отрасли: сфера добычи нефти и газа, где средний заработок составил 214,6 тысячи рублей, сфера производства химвеществ и химпродуктов (средняя зарплата 188,5 тысячи рублей), добычи полезных ископаемых (180 тысяч рублей), отрасль научных исследований и разработок (средняя зарплата 163,4 тысячи рублей) и воздушного и космического транспорта (152 тысячи рублей).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли изготовители конфет, художники, дояры.