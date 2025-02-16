В Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые сферы

Сюжет Зарплата

Данные о заработной плате в регионе опубликовал Тюменьстат. По информации ведомства, в целом за период с января по ноябрь 2024 года размер средней зарплаты в Тюменской области увеличился на 16,4% и достиг 80,1 тысячи рублей.