nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 03:59

Published 16 февраля, 03:59

Modified 16 февраля, 04:01

Updated 16 февраля, 04:01

В Тюмени сегодня похолодает до -23

В Тюмени сегодня похолодает до -23

16 февраля 2025, 03:59
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, изморозь и ветер 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в воскресенье, 16 февраля. Днем температура воздуха составит -4…-9, местами до -14, в ночные часы ожидается до -13…-18, при прояснении до -23.

В Тюмени 16 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -15…-8, в вечерние часы термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04 закат в 17:39, продолжительность дня 9 часов 35 минут.

Малоснежные зимы и сибирский плюм: что ждет тюменскую Туру ранней весной?
Узнать подробнее

В Тобольске 16 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня. В утренние и дневные часы ожидается -14…-9, в темное время суток до -8…-9. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:56, закат в 17:25, продолжительность дня 9 часов 29 минут.

В Ишиме 16 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -17…-9, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45 закат в 17:26 продолжительность дня 9 часов 41 минута.

Читайте также:
В Тюмени девушка с бутылкой в руках таскала маленького ребенка «за шкирку»Завод по производству гуаровой камеди построят в Тюменской областиВ Тюмени жители многоэтажки потушили загоревшийся балкон снежками
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика