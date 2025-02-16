В Тюмени сегодня похолодает до -23

Posted 16 февраля, 03:59
Published 16 февраля, 03:59
Modified 16 февраля, 04:01
Updated 16 февраля, 04:01
В Тюмени 16 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -15…-8, в вечерние часы термометры покажут -7…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:04 закат в 17:39, продолжительность дня 9 часов 35 минут.
В Тобольске 16 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня. В утренние и дневные часы ожидается -14…-9, в темное время суток до -8…-9. Ветер будет дуть со скоростью 5,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:56, закат в 17:25, продолжительность дня 9 часов 29 минут.
В Ишиме 16 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -17…-9, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:45 закат в 17:26 продолжительность дня 9 часов 41 минута.