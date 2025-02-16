Народные приметы на Починки: чего нельзя делать 16 февраля

В Починки запрещено долго спать и лениться, иначе ждет голодный год. Самым верным считалось встать с первыми лучами солнца и сразу же взяться за работу. Можно подгонять заспавших родичей, но вот серьезно ругаться и ссориться с близкими в этот день нельзя.