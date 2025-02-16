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Posted 16 февраля, 02:07

Published 16 февраля, 02:07

Modified 16 февраля, 02:07

Updated 16 февраля, 02:07

Народные приметы на Починки: чего нельзя делать 16 февраля

Народные приметы на Починки: чего нельзя делать 16 февраля

16 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Народный календарь 16 февраля называет праздником «Починка». Этот день традиционно отводили для осмотра и ремонта полевого инвентаря. С Починками традиционно связан ряд запретов, не соблюдая которые можно накликать неприятности.

Чего нельзя делать 16 февраля

В Починки запрещено долго спать и лениться, иначе ждет голодный год. Самым верным считалось встать с первыми лучами солнца и сразу же взяться за работу. Можно подгонять заспавших родичей, но вот серьезно ругаться и ссориться с близкими в этот день нельзя.

Нельзя давать деньги в долг и поднимать кем-то оброненные — к бедности. Чтобы не приманивать траур и горе, в этот день опасались одеваться в черное. А также сторонились черных кошек и собак.

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Что нужно делать 16 февраля

На Починки любая работа спорится, поэтому можно взяться даже за то дело, которое долго откладывали. Например, починить какую-то вещь. Или найти новое занятие: со временем оно может стать новым хобби, а то и перерасти в способ заработка.

Есть особая примета для тех, кто хочет наверняка привлечь в дом достаток и удачу, — купить новую мебель.

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Приметы на погоду

Предки с 16 февраля отсчитывали семь утренних морозов. Считалось, что после этого наступит настоящая весна. Чтобы узнать, какими будут весна и лето, примечали погоду в этот день.

Если воробьи чирикают громко, совсем скоро наступит весна. А если пошел снег — до весны еще далеко. Если же снег валит хлопьями, лета надо ждать дождливого и холодного.

Можно узнать о погоде на ближайшее время:

  • лес шумит — к оттепели или снегу, трещит — к затяжным морозам;
  • дрова в печи быстро сгорели — к стуже;
  • сильный ветер — к оттепели;
  • кот пол скребет — к метели.
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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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