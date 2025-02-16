Народные приметы на Починки: чего нельзя делать 16 февраля

Posted 16 февраля, 02:07
Published 16 февраля, 02:07
Modified 16 февраля, 02:07
Updated 16 февраля, 02:07
В Починки запрещено долго спать и лениться, иначе ждет голодный год. Самым верным считалось встать с первыми лучами солнца и сразу же взяться за работу. Можно подгонять заспавших родичей, но вот серьезно ругаться и ссориться с близкими в этот день нельзя.
Нельзя давать деньги в долг и поднимать кем-то оброненные — к бедности. Чтобы не приманивать траур и горе, в этот день опасались одеваться в черное. А также сторонились черных кошек и собак.
На Починки любая работа спорится, поэтому можно взяться даже за то дело, которое долго откладывали. Например, починить какую-то вещь. Или найти новое занятие: со временем оно может стать новым хобби, а то и перерасти в способ заработка.
Есть особая примета для тех, кто хочет наверняка привлечь в дом достаток и удачу, — купить новую мебель.
Предки с 16 февраля отсчитывали семь утренних морозов. Считалось, что после этого наступит настоящая весна. Чтобы узнать, какими будут весна и лето, примечали погоду в этот день.
Если воробьи чирикают громко, совсем скоро наступит весна. А если пошел снег — до весны еще далеко. Если же снег валит хлопьями, лета надо ждать дождливого и холодного.
Можно узнать о погоде на ближайшее время: