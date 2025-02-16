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Posted 16 февраля, 12:38

Published 16 февраля, 12:38

Modified 16 февраля, 12:40

Updated 16 февраля, 12:40

Февраль вспомнит, что он зима: в Тюмени ударят 20-градусные морозы

Февраль вспомнит, что он зима: в Тюмени ударят 20-градусные морозы

16 февраля 2025, 12:38
Фото: 1MI.
На предстоящей новой рабочей неделе в областной столице существенно похолодает. Самыми теплыми днями станут понедельник, 17 февраля, и воскресенье, 23 февраля. В эти дни температура воздуха составит -3…-12.

Похолодание начнется во вторник, 18 февраля. По прогнозам метеорологов gismeteo, температура воздуха опустится днем до -12…-13, в ночные часы термометры покажут -18…-19, осадков не ожидается.

Фото: gismeteo

В среду и четверг морозы усилятся — максимальная дневная температура воздуха составит -11…-13, ночью столбики термометров будут показывать -22…-23. В пятницу 21 февраля ожидается переменная облачность, ветер до 5 м/с и -11…-18. В предпраздничный день субботы, 22 февраля, в Тюмени днем потеплеет до -6…-7, однако ночью температура воздуха опустится до -20.

Согласно долгосрочным прогнозам, морозы на предстоящей неделе станут последними в этом зимнем сезоне. Начиная с 26 февраля в Тюмени установится околонулевая температура воздуха.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать на юге региона 17 февраля — ожидаются сильный ветер и метель.

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