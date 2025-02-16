Февраль вспомнит, что он зима: в Тюмени ударят 20-градусные морозы

В среду и четверг морозы усилятся — максимальная дневная температура воздуха составит -11…-13, ночью столбики термометров будут показывать -22…-23. В пятницу 21 февраля ожидается переменная облачность, ветер до 5 м/с и -11…-18. В предпраздничный день субботы, 22 февраля, в Тюмени днем потеплеет до -6…-7, однако ночью температура воздуха опустится до -20.