Февраль вспомнит, что он зима: в Тюмени ударят 20-градусные морозы

Posted 16 февраля, 12:38
Published 16 февраля, 12:38
Modified 16 февраля, 12:40
Updated 16 февраля, 12:40
Похолодание начнется во вторник, 18 февраля. По прогнозам метеорологов gismeteo, температура воздуха опустится днем до -12…-13, в ночные часы термометры покажут -18…-19, осадков не ожидается.
В среду и четверг морозы усилятся — максимальная дневная температура воздуха составит -11…-13, ночью столбики термометров будут показывать -22…-23. В пятницу 21 февраля ожидается переменная облачность, ветер до 5 м/с и -11…-18. В предпраздничный день субботы, 22 февраля, в Тюмени днем потеплеет до -6…-7, однако ночью температура воздуха опустится до -20.
Согласно долгосрочным прогнозам, морозы на предстоящей неделе станут последними в этом зимнем сезоне. Начиная с 26 февраля в Тюмени установится околонулевая температура воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать на юге региона 17 февраля — ожидаются сильный ветер и метель.