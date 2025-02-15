Завод по производству гуаровой камеди построят в Тюменской области

Posted 15 февраля, 09:38
Published 15 февраля, 09:38
Modified 15 февраля, 09:38
Updated 15 февраля, 09:38
Информацию о том, где именно расположится завод по производству гуаровой камеди, пока держат в секрете. Ранее для строительства завода, проект которого был разработан совместно с компанией «ВостокИнноТех», рассматривались площадки в Ялуторовске и Винзилях.
По данным инвестиционного агентства Тюменской области земельный участок под строительство нового производства будет предоставлен без проведения торгов.
Гуаровая камедь широко применяется в нефтегазовой отрасли для увеличения эффективности добычи нефти методом гидроразрыва пласта, а также в пищевой и фармацевтической промышленности. На сегодняшний день в мире главным производителем гуаровой камеди является Индия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют открыть завод по производству вина. Виноград для виноделов будут выращивать в Заводоуковском районе.