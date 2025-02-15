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Posted 15 февраля, 09:38

Published 15 февраля, 09:38

Modified 15 февраля, 09:38

Updated 15 февраля, 09:38

Завод по производству гуаровой камеди построят в Тюменской области

Завод по производству гуаровой камеди построят в Тюменской области

15 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI.
Площадка для запуска производства с объемом инвестиций в 1,5 миллиарда рублей уже подготовлена. В настоящее время ведется поиск инвестора, сообщили DK.RU в информационном центре правительства региона.

Информацию о том, где именно расположится завод по производству гуаровой камеди, пока держат в секрете. Ранее для строительства завода, проект которого был разработан совместно с компанией «ВостокИнноТех», рассматривались площадки в Ялуторовске и Винзилях.

По данным инвестиционного агентства Тюменской области земельный участок под строительство нового производства будет предоставлен без проведения торгов.

Гуаровая камедь широко применяется в нефтегазовой отрасли для увеличения эффективности добычи нефти методом гидроразрыва пласта, а также в пищевой и фармацевтической промышленности. На сегодняшний день в мире главным производителем гуаровой камеди является Индия.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют открыть завод по производству вина. Виноград для виноделов будут выращивать в Заводоуковском районе.

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