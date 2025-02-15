В Тюменской области ожидается опасное природное явление

Облачная с прояснениями погода, изморозь, небольшой снег в течение дня и ветер 7-12 м/с ожидаются в субботу, 15 февраля, на юге Тюменской области. Днем термометры покажут -7…-12, в ночные часы ожидается до -13…-18, при прояснении до -23.

В Тюмени 15 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -12…-7, в вечерние и ночные часы термометры покажут -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 2,7 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06 закат в 17:37, продолжительность дня 9 часов 31 минута. Малоснежные зимы и сибирский плюм: что ждет тюменскую Туру ранней весной? Узнать подробнее В Тобольске 15 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -11…-9, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -12…-10. Ветер будет дуть со скоростью 2,6 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:59, закат в 17:23, продолжительность дня 9 часов 24 минуты. В Ишиме 15 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -14…-9, ночью ожидается до -13…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:48 закат в 17:24 продолжительность дня 9 часов 36 минут. Читайте также: На Тюмень надвигаются метель и гололед Редкий пикап «Атаман» выставили на продажу в Тюмени Магнитная буря накроет Тюмень в День влюбленных