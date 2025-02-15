В Тюмени жители многоэтажки потушили загоревшийся балкон снежками

Posted 15 февраля, 09:10
Published 15 февраля, 09:10
Modified 15 февраля, 09:12
Updated 15 февраля, 09:12
На опубликованном в группе ЧС Тюмень видео с камеры видеонаблюдения видно, как люди подбежали к горящему балкону и начали закидывать огонь снегом. Это помогло предотвратить распространение огня на другие квартиры.
«Хотелось бы поблагодарить всех соседей, кто не побоялся и помог людям, своим соседям, потушить пожар до приезда спасателей подручными средствами. Балкон выгорел полностью, но пострадавших нет», — сообщили хозяева квартиры.
И добавили, что просят управляющую компанию обратить внимание на необходимость установки знаков и нанесения разметки для проезда пожарной техники. Произошедший случай показал, что проезду пожарных машин мешали припаркованные автомобили.
«Как хорошо, что остались еще неравнодушные люди! Не прошли мимо, не стояли с телефоном, а пытались потушить и сделать то, что в их силах», — отметили под опубликованным постом подписчики сообщества.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске ночью 13 февраля во время пожара в двухквартирном жилом доме погиб человек. В настоящее время причины возникновения огня устанавливаются.