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Posted 15 февраля, 07:47

Published 15 февраля, 07:47

Modified 15 февраля, 07:49

Updated 15 февраля, 07:49

Тюменцам, избивших подростков из-за шапки со звездой, вынесли приговор

В Тюмени дебоширы избили подростков из-за кадетской шапки

15 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.

Тюменцам, избивших подростков из-за шапки со звездой, вынесли приговор

Сюжет
Подростки
В Тюмени осудили двух мужчин, которые в феврале 2024 года избили в подъезде дома в районе Ново-Патрушево 16-летних подростков из-за того, что им не понравилась кадетская шапка, одетая на одном из школьников.

Инцидент произошел 5 февраля 2024 года и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома. В тот день ребята направлялись домой от друзей и на выходе из подъезда к ним подошли двое мужчин, отдыхавших в пивном баре, расположенном по соседству. Дебоширы забрали у одного из школьников шапку и потребовали 500 рублей за ее возврат. В итоге началас драка.

Мужчин признали виновными по статье УК РФ «Побои». Одного из них приговорили к 180 часам обязательных работ, второму назначили наказание в виде свободы на срок 4 месяца и еще дополнительно 4 месяца за угрозы, пишет 72.RU со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюменской области отправили на пять лет в колонию за издевательства над своей малолетней дочерью. Также горе-мать лишили родительских прав и обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб.

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