В Тюмени дебоширы избили подростков из-за кадетской шапки

Posted 15 февраля, 07:47
Published 15 февраля, 07:47
Modified 15 февраля, 07:49
Updated 15 февраля, 07:49
Инцидент произошел 5 февраля 2024 года и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома. В тот день ребята направлялись домой от друзей и на выходе из подъезда к ним подошли двое мужчин, отдыхавших в пивном баре, расположенном по соседству. Дебоширы забрали у одного из школьников шапку и потребовали 500 рублей за ее возврат. В итоге началас драка.
Мужчин признали виновными по статье УК РФ «Побои». Одного из них приговорили к 180 часам обязательных работ, второму назначили наказание в виде свободы на срок 4 месяца и еще дополнительно 4 месяца за угрозы, пишет 72.RU со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюменской области отправили на пять лет в колонию за издевательства над своей малолетней дочерью. Также горе-мать лишили родительских прав и обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб.