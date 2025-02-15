В Тюмени дебоширы избили подростков из-за кадетской шапки

Инцидент произошел 5 февраля 2024 года и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома. В тот день ребята направлялись домой от друзей и на выходе из подъезда к ним подошли двое мужчин, отдыхавших в пивном баре, расположенном по соседству. Дебоширы забрали у одного из школьников шапку и потребовали 500 рублей за ее возврат. В итоге началас драка.