Тюменские власти отказались от идеи продажи рынка «Центральный»

Posted 15 февраля, 04:33
Published 15 февраля, 04:33
Modified 15 февраля, 04:35
Updated 15 февраля, 04:35
«Приватизация Центрального рынка, расположенного на улице Герцена, не планируется», — пояснили 72.RU в городской администрации.
Напомним, в апреле 2024 года 100% акций рынка «Центральный» (195 тысяч штук), были выставлены на торги в Тюмени. Информация была размещена на портале ГИС Торги.
Начальная цена лота составляла 257 миллионов рублей при шаге аукциона 12,8 миллионов рублей.
Сообщалось, что коммерсант, который выкупит пакет акций центрального рынка, станет владельцем трехэтажного здания общей площадью 7 тысяч квадратных метров по улице Герцена. На торги было подано две заявки, но их признали несостоявшимися из-за того, что участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества.
Согласно документу, опубликованному на сайте администрации Тюмени, в план приватизации на 2025 год, включены памятник архитектуры по улице Орловской, 29, объект культурного наследия регионального значения «Дом В. Ф. Аверкиева» по улице Камышинской, 24, объект культурного наследия регионального по улице Самарской, 17 и помещение по улице Ставропольской, 2а.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области передумали продавать тюменский алкогольный завод «Бенат». Изначально планировалось выставить на торги 462 500 акций или 50,15% доли завода.