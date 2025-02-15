Тюменские власти отказались от идеи продажи рынка «Центральный»

Сообщалось, что коммерсант, который выкупит пакет акций центрального рынка, станет владельцем трехэтажного здания общей площадью 7 тысяч квадратных метров по улице Герцена. На торги было подано две заявки, но их признали несостоявшимися из-за того, что участники не сделали ни одного предложения о начальной цене имущества.