Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 14%

Posted 15 февраля, 06:44
Published 15 февраля, 06:44
Modified 15 февраля, 06:46
Updated 15 февраля, 06:46
По информации департамента труда и занятости населения региона, средний показатель составил 47,7 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень. Для сравнения, осенью 2024 года размер среднего предлагаемого заработка в Тюменской области не превышал 41 тысячу рублей.
Самой высокооплачиваемой в этом году стала вакансия администратора баз данных — специалисту готовы платить 263 тысячи рублей ежемесячно. В топ самых востребованных вошли монтажники, водители автомобиля, бетонщики, электрогазосварщики, слесари механосборочных работ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перечислили топ самых низкооплачиваемых вакансий февраля 2025 года. В список вошли рабочий сельхозпроизводства, слесари, преподаватели, художники, транспортировщики.