Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 14%

В Тюменской области средняя заработная плата увеличилась до 47,7 тысячи рублей

Сюжет Зарплата

Размер средней заработной платы в Тюменской области по вакансиям, заявленным работодателями в службу занятости населения, в начале 2025 года вырос на 14,3% по сравнению с 2024 годом.