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Posted 15 февраля, 06:44

Published 15 февраля, 06:44

Modified 15 февраля, 06:46

Updated 15 февраля, 06:46

В Тюменской области средняя заработная плата увеличилась до 47,7 тысячи рублей

Средняя зарплата в Тюменской области выросла на 14%

15 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI.

В Тюменской области средняя заработная плата увеличилась до 47,7 тысячи рублей

Сюжет
Зарплата
Размер средней заработной платы в Тюменской области по вакансиям, заявленным работодателями в службу занятости населения, в начале 2025 года вырос на 14,3% по сравнению с 2024 годом.

По информации департамента труда и занятости населения региона, средний показатель составил 47,7 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень. Для сравнения, осенью 2024 года размер среднего предлагаемого заработка в Тюменской области не превышал 41 тысячу рублей.

Самой высокооплачиваемой в этом году стала вакансия администратора баз данных — специалисту готовы платить 263 тысячи рублей ежемесячно. В топ самых востребованных вошли монтажники, водители автомобиля, бетонщики, электрогазосварщики, слесари механосборочных работ.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перечислили топ самых низкооплачиваемых вакансий февраля 2025 года. В список вошли рабочий сельхозпроизводства, слесари, преподаватели, художники, транспортировщики.

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