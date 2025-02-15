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Posted 15 февраля, 08:18

Published 15 февраля, 08:18

Modified 15 февраля, 08:21

Updated 15 февраля, 08:21

Съемные дома в Тюмени подорожали за год до 65 тысяч рублей

Съемные дома в Тюмени подорожали за год до 65 тысяч рублей

15 февраля 2025, 08:18
Фото: 1MI.
Аренда домов в Тюменской области за последний год подорожала на 14,7%. Средняя арендная ставка достигла 65,8 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

По данным экспертов, за прошедший год аренда домов подорожала в 77 из 82 российских регионов. В среднем по стране арендные ставки выросли на 25,8%, стоимость месяца аренды превысила 60 тысяч рублей.

Наибольший рост зарегистрирован в Кемеровской области, республиках Коми и Чувашия, в Пермском крае — более чем на 100%.

«Съемные дома выросли в цене приблизительно также, как и квартиры. Причиной повышения арендных ставок стали дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

И добавил, что сегодня сдача в аренду частных домов является прибыльной, поэтому собственники ранее планировавшие выставлять на продажу коттеджи, сегодня их сдают. Рост предложения на рынке аренды за год увеличился на 22%.

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