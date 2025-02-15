Съемные дома в Тюмени подорожали за год до 65 тысяч рублей

Posted 15 февраля, 08:18
Published 15 февраля, 08:18
Modified 15 февраля, 08:21
Updated 15 февраля, 08:21
По данным экспертов, за прошедший год аренда домов подорожала в 77 из 82 российских регионов. В среднем по стране арендные ставки выросли на 25,8%, стоимость месяца аренды превысила 60 тысяч рублей.
Наибольший рост зарегистрирован в Кемеровской области, республиках Коми и Чувашия, в Пермском крае — более чем на 100%.
«Съемные дома выросли в цене приблизительно также, как и квартиры. Причиной повышения арендных ставок стали дорогая ипотека, инфляция, рост стоимости жизни, содержания и ремонта недвижимости», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
И добавил, что сегодня сдача в аренду частных домов является прибыльной, поэтому собственники ранее планировавшие выставлять на продажу коттеджи, сегодня их сдают. Рост предложения на рынке аренды за год увеличился на 22%.
Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал о том, что происходит сегодня на рынке недвижимости и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время.