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Posted 15 февраля, 02:07

Published 15 февраля, 02:07

Modified 15 февраля, 02:07

Updated 15 февраля, 02:07

Народные приметы на Сретение: чего нельзя делать 15 февраля

Народные приметы на Сретение: чего нельзя делать 15 февраля

15 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Сретение Господне — один из самых древних православных праздников. В народе считалось, что в этот день зима встречается с весной. Предки придавали очень большое значение ритуалам и приметам этого дня.

Церковь 15 февраля отмечает встречу Иисуса после 40 дней жизни со старцем Симеоном и Анной Пророчицей. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, освещают воду и свечи. В народе считалось важным соблюсти несколько ритуалов и запретов, чтобы жить благополучно.

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Что можно делать в Сретение Господне

Сходившие на службу в храм, кропили святой водой дом и скот, а те, кто остался дома, делали то же самое водой, собранной с таявших сосулек. В этот день никому не отказывали в помощи: ни людям, ни животным. Считалось, что отданное неимущим вернется к дарителю в тройном размере.

Родных созывали на праздничный обед, а на стол обязательно подавали блины, чтобы весь следующий год был сытым.

Также можно узнать, урожайным ли будет год. Для этого тарелку с зерном на ночь выставляли во двор. Если утром на зерне была роса, год будет с большим урожаем, а если росы не было, то и урожая не ждали.

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Что нельзя делать в Сретение Господне

В этот день не занимались тяжелым физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Как и в другие церковные праздники, нельзя браниться, ссориться и драться, нельзя предаваться грустным мыслям и унынию.

Нельзя топить баню и мыться, стричь волосы и ногти, иначе можно лишиться значительной части здоровья. День не подходит для дальних поездок: путь окажется длиннее, чем ожидалось, а итог — неудачным.

Следует осторожно обращаться с деньгами: не класть на стол — прогонишь удачу, не давать в долг — притянешь нищету, поднимать монеты с пола или земли — заберешь чужую неудачу или порчу. Главное, не льзя спорить из-за финансов, иначе ждут неприятности в денежной сфере.

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Погодные приметы на 15 февраля

Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После этого дня не стоит переезжать реки. Если к ночи сгущался туман — близко потепление.

Предки верили, что какая погода в этот день, такой будет весна. Если ветром снег несет через дорогу, весна придет поздно и будет холодная. Скопление белых звезд на небе тоже считали знаком поздней и дождливой весны.

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С этим днем связано много примет на будущий урожай:

  • метель, вечерний снегопад — к неурожаю;
  • капель — к хорошему урожаю пшеницы;
  • снегопад с утра — к раннему сбору урожая;
  • ясная погода — хорошо уродится лен;
  • сильный ветер — фруктовые деревья дадут много плодов.
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