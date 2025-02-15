Народные приметы на Сретение: чего нельзя делать 15 февраля

Posted 15 февраля, 02:07
Published 15 февраля, 02:07
Modified 15 февраля, 02:07
Updated 15 февраля, 02:07
Церковь 15 февраля отмечает встречу Иисуса после 40 дней жизни со старцем Симеоном и Анной Пророчицей. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, освещают воду и свечи. В народе считалось важным соблюсти несколько ритуалов и запретов, чтобы жить благополучно.
Сходившие на службу в храм, кропили святой водой дом и скот, а те, кто остался дома, делали то же самое водой, собранной с таявших сосулек. В этот день никому не отказывали в помощи: ни людям, ни животным. Считалось, что отданное неимущим вернется к дарителю в тройном размере.
Родных созывали на праздничный обед, а на стол обязательно подавали блины, чтобы весь следующий год был сытым.
Также можно узнать, урожайным ли будет год. Для этого тарелку с зерном на ночь выставляли во двор. Если утром на зерне была роса, год будет с большим урожаем, а если росы не было, то и урожая не ждали.
В этот день не занимались тяжелым физическим трудом, в том числе уборкой и стиркой. Как и в другие церковные праздники, нельзя браниться, ссориться и драться, нельзя предаваться грустным мыслям и унынию.
Нельзя топить баню и мыться, стричь волосы и ногти, иначе можно лишиться значительной части здоровья. День не подходит для дальних поездок: путь окажется длиннее, чем ожидалось, а итог — неудачным.
Следует осторожно обращаться с деньгами: не класть на стол — прогонишь удачу, не давать в долг — притянешь нищету, поднимать монеты с пола или земли — заберешь чужую неудачу или порчу. Главное, не льзя спорить из-за финансов, иначе ждут неприятности в денежной сфере.
Считалось, что на Сретение приходятся последние зимние морозы. После этого дня не стоит переезжать реки. Если к ночи сгущался туман — близко потепление.
Предки верили, что какая погода в этот день, такой будет весна. Если ветром снег несет через дорогу, весна придет поздно и будет холодная. Скопление белых звезд на небе тоже считали знаком поздней и дождливой весны.
С этим днем связано много примет на будущий урожай: