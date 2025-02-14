Зарплата ниже 26 тысяч: кому в Тюменской области платят меньше всех

Также менее 26 тысяч рублей в Тюменской области составляет размер заработной платы дояра изготовителя конфет, слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, транспортировщика, дежурного администратора, графического дизайнера, , преподавателя в начальной школе, учителя физкультры, художника и редактора. Представители данных профессий могут рассчитывать на ежемесячный заработок в размере 25,8 тысячи рублей.