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Posted 14 февраля, 05:18

Published 14 февраля, 05:18

Modified 14 февраля, 05:20

Updated 14 февраля, 05:20

В Тюменской области назвали топ самых низкооплачиваемых вакансий

Зарплата ниже 26 тысяч: кому в Тюменской области платят меньше всех

14 февраля 2025, 05:18
Фото: 1MI.

В Тюменской области назвали топ самых низкооплачиваемых вакансий

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области опубликовали список самых низкооплачиваемых вакансий февраля. Данные разместил на сайте регионального правительства департамент труда и занятости.

В топ вакансий с самыми минимальными зарплатами вошли рабочий сельскохозяйственного производства, которому готовы платить в месяц 25,8 тысячи рублей, специалист по маникюру с заработком 25,9 тысячи рублей, слесарь-монтажник приборного оборудования с заработной платой 25,8 тысячи рублей.

Также менее 26 тысяч рублей в Тюменской области составляет размер заработной платы дояра изготовителя конфет, слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, транспортировщика, дежурного администратора, графического дизайнера, , преподавателя в начальной школе, учителя физкультры, художника и редактора. Представители данных профессий могут рассчитывать на ежемесячный заработок в размере 25,8 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области образовался дефицит сотрудников транспортной сферы. В регионе открыто более 1 тысячи вакансий для водителей, около 60 вакансий для машинистов крана.

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