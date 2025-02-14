Зарплата ниже 26 тысяч: кому в Тюменской области платят меньше всех

Posted 14 февраля, 05:18
Published 14 февраля, 05:18
Modified 14 февраля, 05:20
Updated 14 февраля, 05:20
В топ вакансий с самыми минимальными зарплатами вошли рабочий сельскохозяйственного производства, которому готовы платить в месяц 25,8 тысячи рублей, специалист по маникюру с заработком 25,9 тысячи рублей, слесарь-монтажник приборного оборудования с заработной платой 25,8 тысячи рублей.
Также менее 26 тысяч рублей в Тюменской области составляет размер заработной платы дояра изготовителя конфет, слесаря по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, транспортировщика, дежурного администратора, графического дизайнера, , преподавателя в начальной школе, учителя физкультры, художника и редактора. Представители данных профессий могут рассчитывать на ежемесячный заработок в размере 25,8 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области образовался дефицит сотрудников транспортной сферы. В регионе открыто более 1 тысячи вакансий для водителей, около 60 вакансий для машинистов крана.