Заммэра Ефимов: С 2020 года за счет инвестиций в Москве построили 58 спортобъектов

«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров», — указал Владимир Ефимов. Он также отметил, что имеет в виду знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Это многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Новокосино, а также ледовый дворец «Кристалл» площадью почти 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».