Заммэра Ефимов: С 2020 года за счет инвестиций в Москве построили 58 спортобъектов

Posted 14 февраля, 17:02
Published 14 февраля, 17:02
Modified 14 февраля, 17:02
Updated 14 февраля, 17:02
Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, информирует mos.ru.
«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тысяч квадратных метров. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тысяч квадратных метров», — указал Владимир Ефимов. Он также отметил, что имеет в виду знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы. Это многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тысячи квадратных метров, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Новокосино, а также ледовый дворец «Кристалл» площадью почти 25 тысяч квадратных метров в «Лужниках».
Новые объекты способствуют повышению доступности спортивного досуга для жителей разных районов Москвы, а также популяризации активного образа жизни.
«В прошлом году построили спорткомплекс в Южном Бутове площадью более пяти тысяч квадратных метров. Там расположены взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский. Он также добавил, что в прошлом году в столице открыл двери ледовый комплекс «Арена» площадью 5,3 тысячи квадратных метров в Щербинке. Под крышей дворца, кроме катка, к услугам посетителей борцовский и три спортзала площадью 600, 200 и 100 квадратных метров.
Формирование всех спортивных объектов в столице осуществляется под контролем Мосгосстройнадзора. За время строительства 11 спортивных объектов в целом Комитет государственного строительного надзора города Москвы провел около 90 выездных проверок. По результатам итоговых мероприятий выданы заключения о соответствии зданий стандартам проектной документации, после чего застройщики смогли ввести объекты в эксплуатацию. Самый крупный физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой на 66 машино-мест построили на Базовской улице на севере Москвы. Четырехэтажное здание со спортивными залами и четырьмя бассейнами занимает площадь 14,3 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице появились 327 новых спортобъектов, из них 168 — с задействованием средств инвесторов.