В Тюменской области увеличилась стоимость потребительской корзины

Posted 14 февраля, 03:21
Published 14 февраля, 03:21
Modified 14 февраля, 10:56
Updated 14 февраля, 10:56
В конце 2024 года в Тюменской области была зафиксирована рекордная стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
По данным Тюменьстата, за четыре месяца он увеличился почти на тысячу рублей и к декабрю составил 21,4 тыс. рублей.
В расчет потребительской корзины входят 83 наименования, среди которых 12 видов услуг, 41 вид непродовольственных товаров и 30 видов продуктов. При этом в Тюменской области стоимость потребкорзины ниже, чем в целом по России, где она достигла 23,7 тыс. руб.
Иван Вилков, доцент кафедры экономической теории и прикладной экономики Финансово-экономического института ТюмГУ, отметил, что различия в ценах обусловлены тем, что непродовольственные товары и услуги в Тюменской области имеют более низкую стоимость, чем в среднем по стране, пишет РБК Тюмень.
Согласно данным Тюменского отдела Банка России, в декабре 2024 года годовая инфляция составила 7,76%, а на непродовольственные товары — 6,04%.
В августе и сентябре 2024 года в регионе наблюдалось снижение стоимости потребкорзины из-за сезона, однако в декабре продовольственная корзина тюменцев возросла до 7,4 тыс. руб., превысив показатели июля прошлого года.
По данным «Нашего города», величина прожиточного минимума на 2025 год установлена Постановлением Правительства Тюменской области и составляет для трудоспособного населения — 19 329 руб./мес., для пенсионеров — 15 250 руб./мес., для детей — 17 201 руб./мес.
Таким образом, согласно данным сайта «Потребкор», ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Тюменской области на душу населения составляет 17 733 рубля. В 2022 году по данной категории он составлял 11 950 рублей, в 2023 году — 14 375 рублей, в 2024 году увеличился до 15 453 рублей.
В аналогичный период прошлого года стоимость потребительской корзины в Тюменской области подешевела на 458 рублей. Постепенное снижение стоимости корзины Росстат фиксирует с августа 2023 года.