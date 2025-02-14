В Тюменской области увеличилась стоимость потребительской корзины

Таким образом, согласно данным сайта «Потребкор», ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в Тюменской области на душу населения составляет 17 733 рубля. В 2022 году по данной категории он составлял 11 950 рублей, в 2023 году — 14 375 рублей, в 2024 году увеличился до 15 453 рублей.