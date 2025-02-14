В Тюменской области сегодня похолодает до -20

Posted 14 февраля, 01:08
Published 14 февраля, 01:08
Modified 14 февраля, 01:08
Updated 14 февраля, 01:08
В Тюмени 14 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -8…-5, ночью столбики термометров опустятся до -10…-7. Ветер будет дуть со скоростью до 2,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09 закат в 17:35, продолжительность дня 9 часов 26 минут.
В Тобольске 14 февраля ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -16…-6, в вечерние часы термометры покажут -9…-7. Ветер будет дуть со скоростью 2,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 17:20, продолжительность дня 9 часов 19 минут.
В Ишиме 14 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег в вечерние часы. Утром и днем ожидается -10…-6, в вечерние и ночные часы термометры покажут -9…-10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:50 закат в 17:22 продолжительность дня 9 часов 32 минуты.