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Posted 14 февраля, 09:00

Published 14 февраля, 09:00

Modified 14 февраля, 09:02

Updated 14 февраля, 09:02

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса

В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса

14 февраля 2025, 09:00
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Дети
Организована прокурорская проверка по факту ДТП с участие автобуса и легкового автомобиля. Инцидент произошел в Тюмени на перекрестке улиц Луначарского и Коммунистической. Водитель автомобиля «Чанган» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись маршрутный автобус и автомобиль марки Changan. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Антон Гусев, заместитель прокурора Калининского АО, отметил, что в ходе проверки будет оценено соблюдение правил дорожной безопасности и организации перевозки пассажиров.

Ранее «Наш город» писал, что 13 февраля около 21 часа автобус ЛИАЗ столкнулся с автомобилем Changan. По предварительной информации, автобус не пропустил Changan на перекрестке, выезжающий с главной дороги. В результате столкновения автобус был отброшен к крыльцу здания.

В ДТП ранения получил 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 40-летняя пассажирка автобуса.

41-летний водитель автомобиля Changan отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

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Ранее под Тюменью 14-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2108 врезался в автобус с детьми. Выяснилось, что юный водитель самостоятельно приобрел легковушку.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Дети#Прокуратура#Автобус#Перевозка пассажиров#Ранения#Подросток#Алкогольное опьянение
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