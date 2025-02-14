В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса

Ранее «Наш город» писал, что 13 февраля около 21 часа автобус ЛИАЗ столкнулся с автомобилем Changan. По предварительной информации, автобус не пропустил Changan на перекрестке, выезжающий с главной дороги. В результате столкновения автобус был отброшен к крыльцу здания.