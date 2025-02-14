В Тюмени прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса

Posted 14 февраля, 09:00
Published 14 февраля, 09:00
Modified 14 февраля, 09:02
Updated 14 февраля, 09:02
В Тюмени прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись маршрутный автобус и автомобиль марки Changan. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Антон Гусев, заместитель прокурора Калининского АО, отметил, что в ходе проверки будет оценено соблюдение правил дорожной безопасности и организации перевозки пассажиров.
Ранее «Наш город» писал, что 13 февраля около 21 часа автобус ЛИАЗ столкнулся с автомобилем Changan. По предварительной информации, автобус не пропустил Changan на перекрестке, выезжающий с главной дороги. В результате столкновения автобус был отброшен к крыльцу здания.
В ДТП ранения получил 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и 40-летняя пассажирка автобуса.
41-летний водитель автомобиля Changan отказался проходить тест на алкогольное опьянение.
Ранее под Тюменью 14-летний подросток на автомобиле ВАЗ-2108 врезался в автобус с детьми. Выяснилось, что юный водитель самостоятельно приобрел легковушку.