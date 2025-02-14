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Posted 14 февраля, 07:37

Published 14 февраля, 07:37

Modified 14 февраля, 09:06

Updated 14 февраля, 09:06

В Тюмени перевозчика оштрафовали на 200 тысяч

В Тюмени перевозчика оштрафовали на 200 тысяч

14 февраля 2025, 07:37
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени прокуратура наказала недобросовестного перевозчика за совершенное ДТП водителем автобуса. Проверка установила, что работодатель не заключал с водителями трудовые договора, выявлены и другие нарушения.

В Тюмени организация-перевозчик оштрафована на 200 тысяч рублей на основании постановления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

После появлении в СМИ сообщений о ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в ноябре 2024 года, прокуратурой Ленинского АО была организована проверка.

Автобус муниципального маршрута №6 на перекрестке улице Холодильная и Малыгина врезался в опору камеры видеонаблюдения, что привело к травмам у 10 пассажиров, которые получили ушибы и ссадины.

Установлено, что в работе организации-перевозчика имелись нарушения, включая несоблюдение правил предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, неправильное заполнение путевых листов, отсутствие испытаний водителей и нарушением режима труда и отдыха. Помимо этого, работодателем не были оформлены трудовые отношения с водителями и паспорта транспортной безопасности на автобусы.

Прокуратура направила директору организации представление об устранении нарушений, которые после вмешательства были исправлены, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Перевозчик ООО Караван-Авто был оштрафован на 200 тысяч рублей. Уголовное дело по факту ДТП продолжается.

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13 февраля в вечернее время в центре Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Changan. Ударом автобус отбросило к стене рядом стоящего здания, есть пострадавшие.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ДТП#Прокуратура#Автобус#Штраф#Перевозчик
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