В Тюмени перевозчика оштрафовали на 200 тысяч

Posted 14 февраля, 07:37
Published 14 февраля, 07:37
Modified 14 февраля, 09:06
Updated 14 февраля, 09:06
В Тюмени организация-перевозчик оштрафована на 200 тысяч рублей на основании постановления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
После появлении в СМИ сообщений о ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в ноябре 2024 года, прокуратурой Ленинского АО была организована проверка.
Автобус муниципального маршрута №6 на перекрестке улице Холодильная и Малыгина врезался в опору камеры видеонаблюдения, что привело к травмам у 10 пассажиров, которые получили ушибы и ссадины.
Установлено, что в работе организации-перевозчика имелись нарушения, включая несоблюдение правил предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, неправильное заполнение путевых листов, отсутствие испытаний водителей и нарушением режима труда и отдыха. Помимо этого, работодателем не были оформлены трудовые отношения с водителями и паспорта транспортной безопасности на автобусы.
Прокуратура направила директору организации представление об устранении нарушений, которые после вмешательства были исправлены, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Перевозчик ООО Караван-Авто был оштрафован на 200 тысяч рублей. Уголовное дело по факту ДТП продолжается.
13 февраля в вечернее время в центре Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Changan. Ударом автобус отбросило к стене рядом стоящего здания, есть пострадавшие.