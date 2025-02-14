В Тюмени перевозчика оштрафовали на 200 тысяч

Установлено, что в работе организации-перевозчика имелись нарушения, включая несоблюдение правил предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, неправильное заполнение путевых листов, отсутствие испытаний водителей и нарушением режима труда и отдыха. Помимо этого, работодателем не были оформлены трудовые отношения с водителями и паспорта транспортной безопасности на автобусы.