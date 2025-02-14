В центре известного тюменского ЖК появится пруд, где можно будет покормить уток

Posted 14 февраля, 06:12
Published 14 февраля, 06:12
Modified 14 февраля, 06:14
Updated 14 февраля, 06:14
На самом деле часть бульвара «Тропа Сибири» в жилом комплексе «Сердце Сибири» уже функционирует и открыта для посещения всех желающих. Благоустройством современного пространства занимается федеральный застройщик ГК «Страна Девелопмент». Рассказываем, что еще появится в этой локации.
Пешеходный бульвар объединит все дома нового ЖК. Согласно концепции архитекторов здесь расположится степь, тундра, Арктика, тайга, высокогорье и плоскогорье. Каждая зона будет отличаться озеленением и ландшафтом, функционалом и освещением.
Живописная посадка отсылает нас к образу естественных природных ландшафтов Сибири. К центральной тропе растительность сгущается, появляется больше деревьев, кустарников и цветников. В удалении от тропы и ближе к домам зеленые насаждения становятся ниже — высокие травы и кустарники сменяет газон. Таким образом визуально формируется переход от более естественной среды у тропы к урбанизированной возле застройки, — рассказали в ГК «Страна Девелопмент».
Зона Арктика станет местом для занятий спортом. Здесь разместятся воркаут-площадка, тренажеры, памп-трек, спортивное поле и амфитеатр для болельщиков. Тайга будет располагать к тихому отдыху на гамаках между деревьями. Тундра превратится в большой детский парк с площадками для малышей и ребят среднего возраста. Степь — главная площадка для встреч с близкими, где летом малышня сможет резвиться в потоках «сухого» фонтана.
Особое место в благоустройстве занимает озеро, вокруг которого расположились места для тихого отдыха рядом с водой. Сам водоем станет местом, в котором могут поселиться утки. Важно и то, что на водоеме будут созданы все условия для пернатых. Однако специально селить диких птиц не будут. Для них застройщик установит специальный домик на воде.
Напомним, ЖК «Сердце Сибири» находится в деловой части Тюмени. Его расположение отличает близость исторического центра города, одинаковая удаленность всех районов и крупных торгово-развлекательных центров города — всего 10-15 минут на автомобиле. 17 различных маршрутов общественного транспорта проходят через близлежащие остановочные комплексы. Узнать подробности о проекте и выгодных акциях, ценах на квартиры и выбрать подходящую можно на сайте застройщика strana.com.
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