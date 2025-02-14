В центре известного тюменского ЖК появится пруд, где можно будет покормить уток

Особое место в благоустройстве занимает озеро, вокруг которого расположились места для тихого отдыха рядом с водой. Сам водоем станет местом, в котором могут поселиться утки. Важно и то, что на водоеме будут созданы все условия для пернатых. Однако специально селить диких птиц не будут. Для них застройщик установит специальный домик на воде.