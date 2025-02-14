nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 08:25

Published 14 февраля, 08:25

Modified 14 февраля, 08:27

Updated 14 февраля, 08:27

В Тобольске женщина взыскала 800 тыс. рублей с убийцы своей сестры

В Тобольске женщина взыскала 800 тыс. рублей с убийцы своей сестры

14 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI.
Жительница Тобольска обратилась в суд с иском взыскать мужчины, убившего ее сестру, компенсацию морального вреда. Ранее врачи установили, что преступник совершил убийство в невменяемом состоянии, его отправили на принудительное лечение.

В Тобольске суд рассмотрел дело о компенсации морального ущерба по иску сестры погибшей женщины. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в мае 2024 года в одном из многоквартирников Тобольска супруги вступили в конфликт. В результате мужчина нанес своей жене 18 ножевых ударов, от которых она скончалась, а затем поджег квартиру.

Согласно постановлению суда в сентябре 2024 года, мужчина был освобожден от уголовной ответственности за совершенное им преступление, так как в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии. Его отправили на принудительное лечение.

В декабре 2024 года сестра погибшей подала иск в суд, заявив, что смерть ее сестры стала для нее невосполнимой утратой и потребовала компенсацию за потерю близкого человека.

Прокуратура иск поддержала, суд взыскал с мужа погибшей 800 тысяч рублей.

День носков. Топ небанальных подарков для тюменских мужчин к 23 февраля
Узнать подробнее

Ранее, другой житель Тобольска нанес 19 ножевых ранений своей матери, а после украл ее ювелирные украшения. Мужчина свою вину не признал, но суд ему не поверил.

Читайте также:
Тюменка 42 раза ударила пенсионерку ножом. Она не хотела слушать ее любимую песнюПьяная тюменка зарезала соседку, выгонявшую ее из гостейТрое тюменцев пытались убить знакомого отверткой
#Ксения Мальчева#Общество#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика