В Тобольске женщина взыскала 800 тыс. рублей с убийцы своей сестры

Posted 14 февраля, 08:25
Published 14 февраля, 08:25
Modified 14 февраля, 08:27
Updated 14 февраля, 08:27
В Тобольске суд рассмотрел дело о компенсации морального ущерба по иску сестры погибшей женщины. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Установлено, что в мае 2024 года в одном из многоквартирников Тобольска супруги вступили в конфликт. В результате мужчина нанес своей жене 18 ножевых ударов, от которых она скончалась, а затем поджег квартиру.
Согласно постановлению суда в сентябре 2024 года, мужчина был освобожден от уголовной ответственности за совершенное им преступление, так как в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии. Его отправили на принудительное лечение.
В декабре 2024 года сестра погибшей подала иск в суд, заявив, что смерть ее сестры стала для нее невосполнимой утратой и потребовала компенсацию за потерю близкого человека.
Прокуратура иск поддержала, суд взыскал с мужа погибшей 800 тысяч рублей.
Ранее, другой житель Тобольска нанес 19 ножевых ранений своей матери, а после украл ее ювелирные украшения. Мужчина свою вину не признал, но суд ему не поверил.