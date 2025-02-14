nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля, 04:10

Published 14 февраля, 04:10

Modified 14 февраля, 04:12

Updated 14 февраля, 04:12

Уровень воды в тюменских реках весной 2025 года превысит норму

Уровень воды в тюменских реках весной 2025 года превысит норму

14 февраля 2025, 04:10
Фото: 1MI.
Предстоящей весной уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысит нормативные значения. Уровень воды в Туре и Тоболе будет находиться в норме или ниже нормы. Такие данные указаны в предварительном прогнозе развития весеннего половодья Росгидромета.
«Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках юга Западной Сибири, в частности на реке Ишим. В отношении трансграничных рек юга Сибири — Тобола, Ишима и Иртыша — отмечается следующее. Водохранилища на данных реках на территории Казахстана по данным РГП „Казгидромет“ (Республика Казахстан) остаются заполненными на величину, превышающую прошлогоднее значение. При этом Сергеевское водохранилище на р. Ишим заполнено на 101%», — отмечено в документе.
Фото: Росгидромет

Также указано, что по данным РГП «Казгидромет», за период с начала зимы и до конца января в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15-41% осадков больше нормы. При этом повсеместно хорошо промерзла почва, соответственно потери воды на впитывание в почву в период половодья будут минимальны. Данный факт может осложнить гидрологическую обстановку предстоящей весной.

Тура на грани гибели: последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки
Узнать подробнее

«Наш Город» писал, что о превышении уровня воды в реке Ишим ранее заявляли метеорологи в ходе заседания общественного совета Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Также специалисты отмечали, что предстоящей весной ожидается повышенная водность Иртыша в районе Тобольска.

Читайте также:
Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской областиВодохранилище в Казахстане переполнено: Тюменскую область вновь затопит?Паводок-2024 повторится? Глава МЧС России дал прогноз для Тюменской области
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Река#Паводок#Паводок в Ишиме#Росгидромет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика