Уровень воды в тюменских реках весной 2025 года превысит норму

Posted 14 февраля, 04:10
Published 14 февраля, 04:10
Modified 14 февраля, 04:12
Updated 14 февраля, 04:12
«Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках юга Западной Сибири, в частности на реке Ишим. В отношении трансграничных рек юга Сибири — Тобола, Ишима и Иртыша — отмечается следующее. Водохранилища на данных реках на территории Казахстана по данным РГП „Казгидромет“ (Республика Казахстан) остаются заполненными на величину, превышающую прошлогоднее значение. При этом Сергеевское водохранилище на р. Ишим заполнено на 101%», — отмечено в документе.
Также указано, что по данным РГП «Казгидромет», за период с начала зимы и до конца января в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15-41% осадков больше нормы. При этом повсеместно хорошо промерзла почва, соответственно потери воды на впитывание в почву в период половодья будут минимальны. Данный факт может осложнить гидрологическую обстановку предстоящей весной.
«Наш Город» писал, что о превышении уровня воды в реке Ишим ранее заявляли метеорологи в ходе заседания общественного совета Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Также специалисты отмечали, что предстоящей весной ожидается повышенная водность Иртыша в районе Тобольска.