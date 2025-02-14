Уровень воды в тюменских реках весной 2025 года превысит норму

Также указано, что по данным РГП «Казгидромет», за период с начала зимы и до конца января в бассейнах рек Северо-Казахстанской области (Республика Казахстан) выпало на 15-41% осадков больше нормы. При этом повсеместно хорошо промерзла почва, соответственно потери воды на впитывание в почву в период половодья будут минимальны. Данный факт может осложнить гидрологическую обстановку предстоящей весной.